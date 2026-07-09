Cada partido de la Selección Argentina despierta una mezcla de emociones que suele traducirse en gritos, cánticos y festejos. Sin embargo, ese entusiasmo también puede tener consecuencias sobre la salud vocal.

Especialistas en otorrinolaringología advierten que durante eventos deportivos de gran convocatoria, como la Copa del Mundo, aumentan las consultas por ronquera, pérdida de la voz y otros trastornos provocados por el esfuerzo al alentar.

La médica laringóloga Marisa Casiraghi, coordinadora del equipo de Laringe y Voz del Hospital Británico de Buenos Aires, explicó que hablar o gritar con mucha intensidad obliga a las cuerdas vocales a vibrar con mayor fuerza y aumenta el impacto entre ellas.

"Si además el ambiente es ruidoso, como ocurre en reuniones, bares o estadios, tendemos a elevar todavía más la voz para hacernos escuchar, lo que incrementa el esfuerzo vocal", señaló.

Qué le ocurre a la voz

El uso intenso y prolongado de la voz puede provocar un fonotrauma agudo, una sobrecarga de las cuerdas vocales que altera temporalmente su funcionamiento.

Un estudio publicado en la revista científica Journal of Voice demostró que, incluso en personas sin antecedentes de problemas vocales, un partido de fútbol puede producir cambios medibles en la calidad de la voz.

Cuando ese esfuerzo se mantiene durante varias horas o se repite con frecuencia, pueden aparecer síntomas como ronquera, disminución del volumen de la voz, fatiga al hablar, sensación de esfuerzo para emitir sonidos, necesidad constante de carraspear, molestias al hablar o incluso pérdida transitoria de la voz.

En la mayoría de los casos estas alteraciones desaparecen con reposo vocal, aunque si persisten es recomendable consultar a un especialista.

Consejos para alentar sin dañar la voz

Los especialistas recomiendan algunas medidas sencillas para reducir el impacto sobre las cuerdas vocales durante el Mundial:

Mantener una buena hidratación antes, durante y después del partido.

Evitar hablar continuamente por encima del ruido ambiente.

Alternar los momentos de aliento con pausas para descansar la voz.

No carraspear de forma repetida, ya que aumenta la irritación de las cuerdas vocales.

Evitar el cigarrillo y moderar el consumo de alcohol, porque favorecen la deshidratación de la laringe.

Si se atraviesa un resfrío, una laringitis o una infección respiratoria, procurar no gritar, ya que las cuerdas vocales se encuentran más sensibles.

Cuándo consultar

Los especialistas recomiendan no minimizar una ronquera persistente.

Si la disfonía dura más de dos semanas o aparece con frecuencia luego de realizar esfuerzos vocales, es importante consultar con un médico otorrinolaringólogo y, si es necesario, realizar una evaluación fonoaudiológica.

La detección temprana permite diagnosticar lesiones benignas de las cuerdas vocales y comenzar un tratamiento adecuado antes de que el problema se vuelva permanente.

Como resume la doctora Casiraghi, alentar a la Selección y disfrutar del Mundial no está reñido con el cuidado de uno de los principales instrumentos de comunicación: la voz.