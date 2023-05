Racedo.- A las 8.00 de la mañana de este domingo 21 de mayo, personal de Senasa comenzó con su tarea de aplicar el llamado ‘rifle sanitario’ en la granja avícola de la familia Becker, situada sobre el camino que une Puiggari con Racedo, donde se detectó el viernes por la tarde un brote de Gripe Aviar en 15.000 gallinas de postura y 5.000 pollas en recría. Se conoce como rifle sanitario o stamping out la destrucción por muerte y enterramiento bajo normas de bioseguridad, de todo animal infectado, o contacto del mismo. La medida asegura la contención del virus en el área donde se produjo el brote. No trascendió la técnica empleada con ese fin, pero la modalidad elegida por Senasa para sacrificar a los animales infectados es a través de monóxido de carbono, mediante la cual los animales se quedan dormidos. Esa es la forma autorizada por sanidad animal para que las aves no sufran.

Al establecimiento ingresó solo personal de Senasa y trabajadores especializados en la limpieza de galpones (guaneros), ya que también el guano debe ser sepultado en zanjas donde se depositan a determinada profundidad y se tapan con tierra las aves que deben ser sacrificadas, que siempre son el total de las existentes en el predio.

Granjas en Racedo

La empresa Grupo Motta puso a disposición máquinas viales y una dotación de personas para colaborar con Senasa, estimándose que en el transcurso del día domingo finalizaría la tarea. Asimismo, en virtud de que la sola mención de Racedo puso la atención sobre las empresas de Grupo Motta en esa localidad, el veterinario Leonardo Leiva aclaró una vez más que la empresa no tiene establecimientos avícolas de producción de huevos o pollos en Racedo, ni se ve imposibilitada de comercializar sus productos. Por precaución ha decidido no utilizar la salida del pueblo en dirección a Puiggari, conduciéndose solamente por las dos opciones restantes a efecto de no transitar por la "zona foco" delimitada por Senasa.

Por razones de bioseguridad Grupo Motta ha radicado sus granjas de ponedoras y recría en la localidad de Conscripto Bernardi, a 200 kilómetros de las plantas industriales, con la construcción de dos establecimientos de alta bioseguridad: Cobise I y Cobise II.