La localidad de Gobernador Mansilla se alista para vivir este sábado 29 una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Torta Frita, que tendrá lugar en el Predio de la Estación, con entrada libre y gratuita. El evento fue presentado oficialmente en el Museo Casa de Gobierno, espacio dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello, destacó la importancia de esta celebración para la identidad entrerriana. “Invitamos a todos los entrerrianos a sumarse a esta fiesta que integra tradición, cultura, producción y turismo. Llegar a esta doceava edición es un orgullo y una oportunidad para celebrar nuestras raíces”, señaló.

Por su parte, el presidente municipal, Francisco Passinato, recordó el origen del festejo: “Necesitábamos un símbolo que nos identificara como pueblo y elegimos la torta frita como alimento representativo. La fiesta crece cada año, sumando artesanos, emprendedores, concursos y una amplia grilla artística”.

El asesor cultural Beltrán Alarcón valoró el reconocimiento provincial alcanzado por la convocatoria: “Es un honor que esta fiesta, que comenzó como un evento municipal, hoy tenga carácter provincial. Para una localidad de 3.000 habitantes, su trascendencia es muy significativa”.

Un día de gastronomía, tradición y música

La jornada contará con artesanos y emprendedores locales, patio de comidas, el clásico Concurso de Torta Frita y una nutrida propuesta musical. Entre los artistas confirmados se encuentran Los Laguneros del Chamamé, Los Majestuosos del Chamamé, Ponte a Bailar, Litoral Mitá, Uriel López y Los Raiceritos, entre otros.