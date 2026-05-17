Crespo- Por sexto año consecutivo, a partir de este mes, la Prof. Amalia Elsasser, docente jubilada, llevará adelante su proyecto “Ayuda Solidaria”, que consiste en dar clases gratuitas de apoyo a alumnos de 1º y 2º Año de escuelas secundarias.

La ex rectora del Instituto Comercial comentó que le dedicará a esta propuesta tres tardes semanales, en horarios a confirmar. Los interesados pueden contactarse por mensaje privado al Facebook Amalia Elsasser o al número 154686607 para reservar su turno.

Detalles

El proyecto está dirigido a estudiantes que tienen dudas o no entienden temas puntuales de Matemática. “Algunos necesitan unos minutos y otros más tiempo. Estoy para cada uno” dijo la profesora. “Hay muchos interesados, lo que me hace sentir bien. No es un momento fácil el económico para muchas familias y la necesidad está en muchos chicos. Si me eligen, no digo que no. Al contrario, me siento útil y contenta”, agregó.

Aclaró que “No preparo una materia, para eso hay maestras particulares. Mi proyecto es un ‘caminar paralelo’ a lo que el chico va dando en la escuela, acompañar ese proceso, lo que no entienden, lo que les genera dudas. A veces no entienden en el aula y para eso sumo lo mío. Pero no preparo materias para rendir. Acompaño durante el año”.

Opinó que “No hay un tiempo estipulado, en promedio lleva la clase entre 45 minutos y una hora. La idea es juntarlas entre martes y jueves, que son los días que puedo, y siempre a la tarde. Los lunes voy agendando. A la mañana tengo otras actividades”, contó.

“Hay mucha demanda, por lo que, si se suman varios chicos del mismo curso, tal vez los empiece a juntar. Es un proyecto personalizado pero a veces la demanda supera a las posibilidades de horarios que manejo”, indicó.

Y destacó que “La matemática no cambió. Los números son números. Y lo que uno enseña, no lo olvida. Los campos numéricos y las operaciones son las mismas. No me resulta complicado amoldarme, al contrario. Y lo bueno es que los chicos que vienen tienen un interés de aclarar dudas, de aprender. Ninguno viene a perder el tiempo, es algo que agradezco”.

Así empezó

Amalia recordó que “Para mí es una alegría ayudar, con la certeza de que Dios hizo nacer en mí este proyecto y con la convicción de que me da su mano en esta hermosa tarea de enseñar. En el servicio está la alegría y también es una forma de devolver lo que recibí en la vida”, opinó.

Sumó que “Hace algunos años, en una celebración del Día del Maestro, mientras hacía cosas en mi casa empecé a escuchar en radios saludos por la fecha. Se me vino la pregunta: ¿vos, cómo docente, qué vas a hacer? Era la voz de la conciencia, porque me di cuenta que tenía que ayudar, aportar un granito de arena a quienes lo necesitan y tal vez no están en condiciones de pagar una maestra particular. Sin consultar a nadie, empecé. Son los planes de Dios”.

Destacó que “En los primeros años tenía alumnos de diferentes edades y años, pero ahora la idea es tener de 1° y 2°, que son los que más lo necesitan porque vienen de un cambio de escuela, de pasar del primario al secundario. Creo que es lo mejor enfocar ahí, en esas dificultades que puedan aparecer”.