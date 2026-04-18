Victoria.- La ciudad y sus visitantes aguardan una noche donde el diseño y el compromiso social se encuentran. Este domingo 19 de abril, a partir de las 20:00 horas, las instalaciones de Dock’s Bar & Río serán el escenario del desfile internacional de Gerardo Casas, reconocido diseñador y ganador del programa Corte y Confección.

La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre la Fundación Oncológica Victoria y el salón Merci Madame. Fue el propio Hugo Juárez Moreyra, estilista y titular de la firma, quien realizó la convocatoria invitando a los vecinos a disfrutar de una propuesta de alta jerarquía.

“Vas a vivir una noche espectacular con diferentes diseñadores de la región, donde el arte y la creatividad van a ser la estrella”, destacó Juárez Moreyra, subrayando que el evento busca ofrecer una alternativa cultural diferente y atractiva para el domingo por la noche.

El fin solidario

El objetivo primordial del encuentro es recaudar fondos para la Fundación Oncológica Victoria, una institución que sostiene un servicio vital de acompañamiento en la ciudad. La recaudación permitirá fortalecer las actividades que la entidad desarrolla durante la semana en su sede.

Por cualquier consulta al respecto, la Fundación atiende al público los lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 10:30 horas; y los martes y jueves de 17:00 a 19:00.

Entradas y consultas

Desde la organización invitan a la comunidad a acompañar la causa y disfrutar de una pasarela única frente a nuestras costas. Para obtener mayor información sobre la adquisición de entradas o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al número 3436 617170.

El diseñador que conquistó la moda y la pantalla

Gerardo Casas fue el ganador de "Corte y Confección", y se consagró como el primer gran campeón del exitoso reality de Canal 13 en 2019, obteniendo más del 57% de los votos del público.

Aunque es nacido en Córdoba, su vínculo con Entre Ríos surge de haber vivido durante casi dos décadas en la ciudad de Paraná, donde desarrolló gran parte de su carrera antes de instalar su atelier en Recoleta, Buenos Aires.

Con pasado ecléctico: Antes de ser un referente de la alta costura, Casas tuvo una vida marcada por el boxeo recreativo y la actuación, facetas que le aportaron un carisma único que lo hizo "el favorito del pueblo" en la televisión.

Especialista en Alta Costura y Vestuario, sus diseños se caracterizan por una prolijidad artesanal y detalles meticulosos. Ha presentado sus colecciones en pasarelas internacionales de Milán, Uruguay y Tailandia.

También ha colaborado con estrellas diseñando vestuarios para figuras de la música como la cantante Kazu y artistas de la escena trap.