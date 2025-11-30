Icónica y más especial que nunca, la gala de los Personajes del Año de GENTE volverá a brillar el próximo martes 2 de diciembre a las 20, en una edición que marcará un hito al conmemorarse el 60º aniversario de la revista. El evento promete una noche inolvidable, con la presencia de más de un centenar de figuras influyentes de la Argentina.

Por tercer año consecutivo, el encuentro se realizará en el imponente Faena Art Center, que se vestirá de gala para recibir a invitados de todos los ámbitos: el deporte, la política, la televisión, el cine, el teatro, las redes sociales, la ciencia, la cultura y el arte.

Una alfombra roja para una edición histórica

Las majestuosas escalinatas del Faena Art Center —más de diez metros de altura y una alfombra roja diseñada especialmente para la ocasión— serán el escenario de las tradicionales fotos y entrevistas que inmortalizarán esta edición aniversario.

Después del paso por la red carpet, los invitados ingresarán a la sofisticada Sala Los Molinos, un espacio de 640 metros cuadrados revestido completamente en mármol de Carrara y rodeado por doce ventanales de nueve metros de altura. La ambientación incluirá livings y atmósferas especialmente diseñadas para acompañar la experiencia sensorial de una noche única, que contará también con cócteles creados para brindar por las seis décadas de historia de GENTE.

Un evento con transmisión en vivo y música en directo

La edición 2025 del evento será transmitida en vivo por Luzu TV, permitiendo que el público pueda seguir cada instante de la gala. Además, la noche contará con la participación especial de Nicolás Behringer, ganador de La Voz, quien aportará su música para coronar una celebración marcada por la emoción y el homenaje.

Seis décadas de historias

La gala Personajes del Año 2025 será un tributo a la trayectoria de GENTE: un reconocimiento a su pasado, una celebración de su presente y una apuesta a su futuro. Tras 60 años retratando a las personalidades y los acontecimientos que marcaron a la Argentina, la revista prepara una edición inolvidable para honrar su legado.