La 41ª edición del Encuentro Entrerriano de Teatro llegará a General Galarza y Gualeguay del 21 al 23 de agosto, con una programación que reunirá a elencos teatrales de distintas localidades de la provincia, propuestas de capacitación y espacios de intercambio para el sector.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto con los municipios de General Galarza y Gualeguay, y cuenta con la participación del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán acceder a funciones teatrales con entrada libre y gratuita, además de talleres, capacitaciones y distintas actividades vinculadas con la producción teatral entrerriana.

Tres días para disfrutar del teatro entrerriano

La programación contempla propuestas destinadas a públicos de todas las edades, con presentaciones de elencos provinciales seleccionados mediante convocatoria.

Las funciones serán gratuitas y las entradas deberán retirarse una hora antes de cada presentación, directamente en la sala correspondiente. El ingreso estará sujeto a la capacidad de cada espacio.

La iniciativa busca acercar las producciones teatrales entrerrianas a nuevos públicos y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro entre artistas, trabajadores de la cultura y comunidades de distintas localidades.

Capacitación y formación para artistas

Además de las funciones, el Encuentro Entrerriano de Teatro tendrá una importante agenda de talleres y capacitaciones, pensada como instancia de formación para quienes participan de la actividad teatral.

La propuesta apunta a brindar nuevas herramientas y generar oportunidades de intercambio entre artistas y trabajadores del sector.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó precisamente este aspecto de la iniciativa y remarcó la importancia de generar nuevos escenarios para el desarrollo de los artistas provinciales.

“Es una iniciativa donde se plasman ejes centrales de nuestra gestión: la participación federal, el acceso de la ciudadanía a la cultura entrerriana, el encuentro entre nuestros artistas y el público, y las oportunidades de desarrollo y crecimiento con capacitaciones y nuevos escenarios”, señaló.

Gualeguay y General Galarza, protagonistas

La elección de ambas localidades como sedes forma parte de la estrategia de federalización de las actividades culturales que impulsa la Secretaría de Cultura provincial.

El encuentro permitirá que las comunidades de Gualeguay y General Galarza sean durante tres días puntos de referencia para la actividad teatral entrerriana, con la llegada de artistas y público de diferentes lugares.

La propuesta forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal mediante el cual la Secretaría de Cultura desarrolla actividades en distintas localidades de Entre Ríos.

También habrá encuentros institucionales

La agenda no se limitará a las actividades abiertas al público. Durante el encuentro también se desarrollarán diferentes instancias de intercambio institucional y profesional.

Entre ellas se encuentran la Reunión del Consejo Provincial de Cultura, la presentación del programa TNC Produce en el País, actividades de la Red Federal de Teatros y una reunión del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

Estos espacios permitirán abordar distintas cuestiones vinculadas con el desarrollo de las políticas culturales y teatrales, además de favorecer el intercambio de experiencias entre representantes de instituciones y organizaciones del sector.

Una propuesta con acceso gratuito

Con funciones, capacitación y espacios de encuentro, el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro propone tres jornadas para poner en valor la producción teatral de la provincia y acercarla a nuevos espectadores.

Del 21 al 23 de agosto, General Galarza y Gualeguay se convertirán así en escenarios del teatro entrerriano, con una propuesta que combina espectáculos, formación y participación cultural para toda la comunidad.