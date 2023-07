Esta vez el diario daba las claves para entender a la Generación Z, la gurisada que nació entre 1997 y 2012. La nota decía que los nuevos pendex de once a 25 años viven casi todo el tiempo en su Matrix de internet, prefieren ver videos breves antes que otras cosas, le dan bolilla a algunos periodistas pero no se fían de los medios y no les interesa informarse con noticias.

El tipo que la ve venir y esta vez no va a poder balconearla, se pregunta en qué lugar de la matrix de internet está el mundo perfecto donde la clase media no se empobrece, no se traba en interminables colas y trámites, y le sobran pesos el 30 de cada mes en el cajero automático. Quizás la Generación Z me pueda orientar en la compu, pensó.

Eso de darle más bola a periodistas que a medios, está muy bien para el tipo que quiere saborear su revancha y lo va a votar al loco del peluquín. Hoy los medios te levantan y mañana te ejecutan si no les caíste bien, se dijo.

Al tipo que vota por el reiki le pareció de genios eludir las noticias, total… por lo que informan.

Toda una vida acostumbrada a emocionarse con letra y música de tres minutos y medio, la tipa que tiene penas de rocanrol no entiende aún como un video de Tik Tok puede ser tan corto y seguir interesando.

Esa mañana en el cafetín de todos los días había cuatro tipos que nacieron antes que la Generación Z y estaban tratando de entender cómo piensan y funcionan los próximos encargados del mundo. Y cómo los Z harán marchar ese mundo cuando estos cuatro ya no estén.