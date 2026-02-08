La banda mendocina Gauchito Club se presentó el sábado en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez, en el marco de la segunda jornada de la 35ª Fiesta Nacional del Mate que se desarrolla en Paraná, como parte de una de las grillas artísticas más convocantes del evento.

“Estar en esta fiesta, con artistas que admiramos mucho, es una alegría enorme”, aseguró Gabriel Nazar, cantante de la banda, quien expresó el entusiasmo del grupo por volver a la capital entrerriana y reencontrarse con el público del Litoral.

En la previa del show, el músico destacó el clima festivo que vivía la ciudad: “Estamos muy contentos. Hoy nos despertamos con un matecito, ya en clima de fiesta. Las sensaciones son hermosas”, afirmó.

Nazar subrayó además el vínculo que la banda ha construido con el público local a lo largo de los años. “Hemos venido tres o cuatro veces a Paraná. Siempre que venimos al Litoral pasamos por acá. Tenemos un grupo de gente muy sólido que siempre está esperando las canciones de la banda, y no va a ser la excepción en la Fiesta Nacional del Mate”, señaló.

El cantante también valoró la posibilidad de compartir escenario con artistas de gran trayectoria y reconocimiento nacional, remarcando el carácter especial de la celebración. “Sabemos que anoche hubo shows increíbles y esperamos que hoy sea una fiesta tremenda para que la gente la disfrute”, expresó.

Finalmente, el músico destacó las expectativas de la banda de cara a la presentación, confiando en el acompañamiento del público y en las buenas condiciones climáticas. “Creemos que el clima va a estar hermoso. Por suerte tocamos un poco más tarde, así que no va a estar tan caluroso. La gente nos ha escrito mucho y sabemos que van a cantar las canciones de la banda, y eso nos pone muy contentos”, concluyó.