El Festival Pueblos y Sabores en Gualeguaychú y la Fiesta Provincial del Pastel Artesanal en Villaguay se perfilan como dos de los principales atractivos del calendario turístico entrerriano durante el próximo fin de semana largo de Semana Santa, con propuestas que combinan gastronomía, identidad y producción local.

En ese marco, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos realizó este miércoles en Paraná una presentación en formato showroom para difundir las actividades previstas en distintos puntos de la provincia. El eje estuvo puesto en eventos que integran la tradición culinaria con el desarrollo productivo y que se consolidan como motores de convocatoria.

El presidente del organismo, Jorge Satto, destacó la importancia de estas iniciativas como generadoras de movimiento económico y empleo. Además, subrayó el trabajo articulado entre emprendedores, gobiernos locales y sectores productivos que hacen posible el sostenimiento de estas propuestas.

Uno de los eventos destacados será la segunda edición del Festival Pueblos y Sabores, que se desarrollará del 2 al 5 de abril en los galpones del puerto de Gualeguaychú. La propuesta busca captar la atención del público con la realización de tres récords gastronómicos: uno mundial, uno nacional y otro a nivel regional.

Entre las iniciativas más llamativas, se prevé la elaboración del gin tonic más grande del país, con 200 litros a cargo de la destilería Juma; la picada más extensa del litoral, con 12 metros de longitud realizada por Stop Fiambres; y el alfajor más grande del mundo, que pesará 1000 kilos y tendrá 4 metros de diámetro, elaborado por Carpa Azul. Estas acciones se integran a una propuesta que busca visibilizar el trabajo de productores y emprendedores locales.

Por su parte, la ciudad de Villaguay será sede de la 23ª edición de la Fiesta Provincial del Pastel Artesanal, que se desarrollará durante viernes, sábado y domingo en el predio de la Sociedad Rural. Desde la organización destacaron el valor cultural de este evento, que tiene como protagonistas a las maestras pasteleras y sus recetas tradicionales.

La programación incluirá espectáculos artísticos y espacios participativos, como el concurso de pasteleritos destinado a niños de entre 8 y 13 años, y la categoría pastel joven, orientada a estudiantes secundarios, donde cada año surgen nuevas propuestas gastronómicas.

Ambos eventos forman parte de la agenda de Semana Santa, uno de los períodos más importantes para el turismo en Entre Ríos, con iniciativas que combinan experiencias, sabores y tradiciones, fortaleciendo la identidad regional y promoviendo el desarrollo económico local.