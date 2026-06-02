La Escuela de Educación Técnica N° 5, institución pública y gratuita dependiente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, culminará el primer trimestre con todos los espacios curriculares cubiertos mediante concursos docentes, tanto en el Ciclo Básico como en el primer año del Ciclo Superior.

La llegada del nuevo director, profesor Gabriel Wagner, coincidió con una etapa clave para el establecimiento, que este año incorporó el Ciclo Superior de la modalidad Programación y continúa consolidando su propuesta educativa en la ciudad.

Actualmente, la escuela desarrolla sus actividades en el edificio del Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Linares Cardozo 375. En tanto, los estudiantes del Ciclo Básico realizan las prácticas de taller en el Salón Amarillo de la ex estación de Puiggari. Con la incorporación del nuevo nivel, la matrícula alcanzó los cien alumnos.

En diálogo con Paralelo 32, Wagner destacó que durante su primer mes de gestión se logró completar la cobertura de todas las asignaturas y talleres.

“Vamos a cerrar el primer trimestre con notas en todas las materias y en todos los talleres. Es algo muy importante para los estudiantes y para la proyección institucional de la escuela”, afirmó.

El desafío del Ciclo Superior

El director reconoció que la apertura del Ciclo Superior representó un importante desafío debido a las características específicas de la orientación en Programación.

Entre las asignaturas incorporadas se encuentran Programación, Hardware, Software, Robótica y Computación, además de otros espacios vinculados al perfil técnico de la carrera. Según explicó, la necesidad de encontrar profesionales y técnicos con la formación adecuada demoró inicialmente la cobertura de algunos cargos.

“Hoy podemos decir que contamos con docentes de excelente calidad humana y académica para cada uno de los espacios”, señaló.

Acompañamiento a los estudiantes

Otro de los aspectos destacados por Wagner fue el trabajo de tutorías que desarrolla la institución, especialmente con los alumnos que ingresan al nivel secundario técnico.

“Los tutores cumplen una función fundamental en la integración de los estudiantes. La escuela técnica tiene una dinámica diferente, con jornadas que se extienden entre las clases de la mañana y los talleres en contraturno por la tarde”, explicó.

Asimismo, adelantó que próximamente comenzarán a desarrollarse las prácticas profesionalizantes, una instancia clave en la formación de los futuros técnicos.

Construir identidad institucional

Durante la primera Jornada Institucional realizada bajo su gestión, Wagner compartió actividades junto al cuerpo docente y al supervisor departamental de Diamante, profesor Carlos Castillo.

El encuentro estuvo orientado a analizar el perfil técnico que se pretende formar y las trayectorias escolares de los estudiantes, con el objetivo de fortalecer los procesos de aprendizaje y acompañarlos de la mejor manera posible durante el ciclo lectivo.

Finalmente, el director valoró el compromiso del plantel docente y el clima de trabajo que se vive dentro de la institución.

“Tenemos un grupo de profesionales altamente capacitados, muy comprometidos y cercanos a los estudiantes. Eso genera un ambiente institucional positivo, donde los chicos se sienten integrados, desarrollan sentido de pertenencia y fortalecen su autoestima”, concluyó.