Crespo- Fundación LAR es una entidad creada en 2019 por La Agrícola Regional Coop. Ltda., con la misión de promover y difundir valores y principios del cooperativismo en la región. Uno de sus programas es el educativo, que tiene como objetivo reducir barreras económicas y sociales que impiden a muchos estudiantes el acceso a educación de calidad, promoviendo el desarrollo integral y su inclusión en el sistema.

Haciendo una breve reseña, vale decir que de cara a cada inicio de ciclo lectivo comienza el trabajo para el otorgamiento. Un proceso de diferentes etapas, ya que no se trata de becas otorgadas a través de sorteo, sino de una selección cuidada, contando con la labor de trabajadores sociales, para dar seriedad y transparencia a la gestión.

En relación a los procesos, al cierre de la inscripción se arman los legajos con las solicitudes recibidas, posteriormente se somete a una evaluación por parte de una comisión específica, quienes evalúan si los requisitos se ven cumplimentados. Hecha la preselección pasa una Trabajadora Social, que presenta información sobre la situación de ese candidato. Se valora y recién después se cuenta con los seleccionados.

Claramente, presentarse no significa automáticamente tener una beca. Es una beca al mérito, con un promedio que debe ser de 8 o más en relación con materias aprobadas. No pueden llevarse materias ni tener sanciones disciplinarias. El postulante, además, debe formar parte de un grupo conviviente bajo techo que no tenga ingresos superiores a tres salarios mínimos vital y móvil que establece el Estado Nacional. Todo está estipulado en el reglamento existente y todo lo que se presenta en la solicitud debe ser respaldado con documentación.

Novedades para seguimiento de alumnos beneficiados

La Comisión de Becas solicitaba trimestralmente a cada escuela donde hay algún beneficiado, un informe del rendimiento académico, para garantizar transparencia y que se entienda que se espera un esfuerzo por parte del alumno. Ahora se dispuso que serán los padres o tutores los que deberán entregar los informes para la evaluación, es decir que la responsabilidad deja de estar en manos de cada escuela.

El 25 de septiembre cerró la presentación de los últimos formularios exigidos. Previamente, se envió la información necesaria a cada familia beneficiada a través de WhatsApp, explicándose también a través de las redes sociales de la Fundación los cambios.

La directora de la entidad, Natalia De Noni, explicó a Paralelo 32 que “Las escuelas tienen sus propias preocupaciones y ocupaciones, y hasta el momento siempre nos han facilitado la gestión. Aun así, entendemos que esa responsabilidad debe recaer en el alumno y su familia, ya que son los beneficiados. No deben desentenderse, entonces para este segundo trimestre lo que hicimos fue elaborar un formulario e instrucciones precisas, dirigiéndonos en forma directa a los padres. Ahora la responsabilidad es de ellos en forma exclusiva. Si no presentan en tiempo y forma lo requerido, el beneficiado pierde su beca ese mes, más allá de sus notas”.

De Noni aclaró que “No admitimos documentación en papel o de otro tipo. Cambiamos esta normativa e hicimos incluso una instancia por Zoom para explicarles a los responsables cómo tenían que hacer para la carga de información, enviando primero por WhatsApp todos los instructivos y lógicamente informándoles con el tiempo de anticipación necesario de este cambio. Dimos todas las herramientas para que nadie se quede afuera. Las reglas son parejas para todos”.

Con relación al otorgamiento, recordó que “Las becas son para estudiantes del nivel secundario que están dentro del radio de influencia de La Agrícola Regional. Este cambio de metodología para la entrega de informes es el principal cambio, alivianando cargas a escuelas y reafirmando el compromiso que deben tener las familias con la Fundación. Lo que ahora hacen los padres es, a través un formulario que les enviamos, cargar la documentación requerida y hacerla llegar a la Fundación, tanto el informe como el boletín firmado y sellado, legible y completo, en formato PDF”.

Mostrar interés

De Noni explicó que “No hay ningún cambio en el beneficio, sí en la manera de recolectar la documentación. Es un trámite simple, lejos está la idea de complicarles las cosas a la gente”.

En cuanto a números, comentó que “A principio de año recibimos 350 postulaciones y otorgamos 105 becas. El número creció exponencialmente si comparamos con la primera edición, cuando se otorgaron 50 becas, o la segunda, cuando fueron 74. Aumentó la cantidad por diversos factores, pero uno de ellos, afortunadamente, es que creció la cantidad de ‘padrinos’ que tiene la Fundación. El monto, que se otorga vía transferencia en los primeros cinco días hábiles de cada mes, y el valor, se incrementa trimestralmente según índices de Inflación”.

Interesados en pedir más información pueden acercarse a la Fundación, calle Rivadavia 1627 (Rivadavia y Roque S. Peña, 1er. piso) o comunicarse al 3434066611 o a través de las redes sociales: @fundacionlar, donde además se van cargando noticias y notificaciones importantes para los beneficiarios.