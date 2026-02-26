En el programa Crespo en Vivo, que se emite por FM Boing 93.7 y en streaming a través del sitio web de Paralelo 32, Omar Vega brindó detalles sobre el trabajo que impulsa el grupo Fuerza Emprendedora y anunció la realización de una feria que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo en Segui.

La actividad se desarrollará en el predio del ferrocarril, de 13:00 a 21:30, con entrada libre y gratuita.

Un camino que comenzó en una huerta familiar

Vega relató que su recorrido emprendedor comenzó hace más de once años con un proyecto familiar dedicado a la elaboración de condimentos naturales.

“Empezamos la empresa familiar hace once años… hacíamos condimentos de forma natural con lo que producíamos en nuestra huerta, y llevamos unas pocas bolsitas a una feria para probar”, recordó.

Con el paso del tiempo, el emprendimiento creció y se diversificó, sumando yerbas saborizadas, azúcares especiales y preparados instantáneos. El contacto con otros feriantes y la experiencia compartida lo impulsaron a dar un paso más y crear un espacio de acompañamiento para quienes desean iniciar o fortalecer sus propios proyectos.

Así nació Fuerza Emprendedora, un grupo que hoy reúne a más de 130 integrantes de distintas localidades. “El grupo surgió para ayudar al emprendedor, para darle fuerza y ánimo y que puedan vender y dar a conocer sus productos”, explicó.

Feria en el predio del ferrocarril

La feria del 8 de marzo contará con la participación de emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas. Además, se desarrollarán actividades recreativas como clases de zumba y una radio abierta, generando un espacio de encuentro para toda la comunidad.

En el marco de la jornada también se realizará un reconocimiento a 15 mujeres de Seguí que han dejado su huella en la localidad. “La idea es hacer una distinción a mujeres que marcaron una historia en Seguí, como enfermeras, comerciantes o costureras que nunca fueron premiadas”, señaló Vega.

Un proyecto en expansión

Además de la organización de ferias, Fuerza Emprendedora impulsa otras iniciativas orientadas a fortalecer el trabajo independiente, entre ellas la creación de una guía de servicios locales y una red de beneficios para sus integrantes.

El objetivo a largo plazo es consolidar una estructura que permita generar más oportunidades laborales y acompañar el desarrollo de nuevos emprendimientos.

“Hay muchos talentos ocultos de gente que sabe hacer un montón de cosas y no se anima. La idea es incentivarlos a que se animen y mostrar lo que hacen”, concluyó.

La feria se presenta como una oportunidad para visibilizar el trabajo de emprendedores de la región, fortalecer el vínculo entre productores y consumidores y promover el desarrollo local a través del espíritu emprendedor.