El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió este viernes a la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, en un encuentro de trabajo orientado a reforzar el acompañamiento del Estado al sector productivo provincial, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas y en los emprendedores.

La reunión se desarrolló en Mirador Tec, donde se analizaron líneas de acción para potenciar el crecimiento de las pymes en cada localidad y mejorar su inserción en los mercados. Tras el encuentro, Zapata subrayó la necesidad de “acomañar a las pequeñas y medianas empresas de la provincia para que puedan crecer en valor, en mayores productos y servicios, y también en la calidad de esos servicios”.

En ese sentido, la funcionaria explicó que el objetivo es fortalecer la competitividad del entramado productivo entrerriano para que las pymes y mipymes “puedan convertirse en proveedoras de empresas más grandes y vean al canal de exportación como una enorme posibilidad de desarrollo y crecimiento”.

Zapata remarcó además que las pymes, mipymes y los emprendedores “son los principales destinatarios de lo que debemos desarrollar, que es la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, creada por ley en diciembre y que ahora debe ser reglamentada”. Según indicó, ese instrumento será clave para articular políticas públicas y herramientas de apoyo al sector productivo.

En relación con su reciente designación al frente de la secretaría, la funcionaria aseguró que asume el desafío “con un gran honor y una gran responsabilidad”, y destacó su conocimiento del sector a partir de su trayectoria en el Consejo Empresario de Entre Ríos, así como su vínculo con la industria, las cooperativas y los emprendedores de la provincia.

Finalmente, Zapata subrayó el rol estratégico que cumplen los emprendedores y las pymes en el desarrollo de Entre Ríos. “Creo que de un emprendedor puede surgir el día de mañana una pyme, una mipyme o una gran empresa”, expresó, y reafirmó el compromiso del gobierno provincial de acompañar ese proceso con políticas activas y sostenidas.