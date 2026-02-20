Las inversiones en modernización y tecnificación, la apertura de mercados internacionales y el acceso a financiamiento para la cadena avícola entrerriana fueron los ejes del encuentro que encabezó el gobernador Rogelio Frigerio en Buenos Aires, junto a autoridades nacionales y referentes industriales de la provincia.

El mandatario se reunió este viernes con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. También participó el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda.

Acompañó la comitiva el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, quien subrayó: “Tenemos un gobernador que gestiona las demandas de los sectores productivos; que en el caso de los avicultores pasan por generar oportunidades de crecimiento que se expresan, por ejemplo, en más galpones de producción modernos y nuevos mercados comerciales”.

Financiamiento y tecnificación

Desde el sector privado, el presidente del frigorífico Sede América de Basavilbaso, Mario Mazzei, valoró el encuentro. “Fue una muy buena reunión; destacamos el interés del gobierno de Entre Ríos en explorar alternativas de mercados para nuestras carnes y, particularmente, la búsqueda de financiamiento para modernizarnos”, expresó.

Mazzei remarcó además que “el acompañamiento del gobernador y del ministro facilita las cosas. Su actitud es escucharnos y luego indagar para encontrar respuestas”.

En ese marco, destacó el respaldo oficial al planteo del sector respecto de la necesidad de reducir o eliminar derechos de importación sobre bienes de capital destinados a la actividad. Según explicó, esa medida tendría un impacto directo en la tecnificación de la cadena avícola y en la generación de empleo.

Agenda internacional y nuevos mercados

Durante la reunión también se avanzó en la agenda de la misión comercial a China prevista para abril, donde los industriales aspiran a concretar la firma de la reapertura de ese mercado para los productos avícolas argentinos, un objetivo clave para ampliar exportaciones y fortalecer la competitividad del sector.

En paralelo, se abordó el escenario del acuerdo comercial en marcha entre Argentina y Estados Unidos. Desde el ámbito empresario manifestaron preocupación ante una eventual apertura al ingreso de productos norteamericanos sin condiciones de reciprocidad, un aspecto que —según se indicó— continúa siendo analizado por el gobierno nacional.

Participación del sector privado

Del encuentro participaron además referentes de empresas y entidades vinculadas a la actividad avícola: Augusto Motta (Feller, Crespo), Raúl Marsó (Las Camelias, Colón), Adrián Tournour (Fadel), Claudio Santangelo (Soychú), Marcos Ligato (Fepasa) y Carlos Sinesi, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

La reunión dejó en claro que la articulación entre el gobierno provincial, la Nación y el sector privado busca consolidar a Entre Ríos como uno de los principales polos avícolas del país, impulsando inversiones, tecnología y nuevos mercados que potencien el desarrollo productivo y la generación de empleo en la provincia.