El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles un emotivo homenaje al músico y compositor entrerriano Jorge Méndez, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. "Es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular entrerriana", aseguró el mandatario.

La apertura de la noche comenzó con la presentación de Ernesto Méndez, hijo del homenajeado, quien interpretó la Canción del Jornalero, El Puentecito de la Picada y Canción de Puerto Sánchez, entre otras.

"Este homenaje es un reconocimiento a un ícono de nuestra cultura popular, a una persona que pudo, de alguna manera, transformar el ADN entrerriano en música y en poesía. Lo hizo de una manera que nos enorgullece a todos y, por supuesto, se merece este reconocimiento, este homenaje y muchísimo más, su familia y sus amigos", aseguró el gobernador.

Respecto de la gran convocatoria de público, remarcó que "no nos sorprende porque sabemos lo que representa Jorge. Nos pone contentos que esta convocatoria a un homenaje a su figura tenga esta respuesta del público".

Por su parte, el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman, destacó la numerosa concurrencia para celebrar la trayectoria del artista. "Nos acompaña acá uno de sus hijos, otro hijo va a estar también haciendo alguna interpretación de su padre. Es una fiesta", afirmó.

Mientras que el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, resaltó la iniciativa del gobernador para la realización del evento y manifestó su emoción "por homenajear una figura de la dimensión de Jorge Méndez y que tenga la repercusión que está teniendo. Así que estamos felices y esperando poder disfrutar de un hecho hermoso", señaló.

En tanto, Guillermo, el otro hijo del homenajeado, expresó su agradecimiento "por toda la gente que se movilizó para que esto sea posible". Al dar cuenta de las canciones de su padre que más íntimamente le llegaron, expresó: "Puede ser Puro Monte o la Canción de Puerto Sánchez, que es un fenómeno que ni yo entiendo cómo arraigó, al punto de mezclarse con el paisaje y pasar a ser un sinónimo".

Luego, al caracterizar al homenajeado, dijo: "Mi papá representa una generación que nos dejó un montón de cosas, que empezaron desde cero hasta darnos una identidad musical".

Durante el acto, Frigerio entregó una distinción en honor a Méndez, mientras se proyectó un material audiovisual que recorrió los hitos de su carrera y su aporte a la cultura provincial. Luego se realizó la lectura del decreto que reconoce la trayectoria de Jorge Méndez.

Repertorio

Durante su presentación Ernesto Méndez repasó parte de su repertorio y compartió algunas interpretaciones con María Luz Erázun-Ramiro Matteoda. También del Conjunto Itaý, referente chamamecero con 25 años de trabajo artístico y cinco discos editados.