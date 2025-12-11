Para mañana viernes a las 10.30, está prevista la toma de juramento por parte del gobernador Rogelio Frigerio, a los nuevos funcionarios, Hernán Daniel Jacob (Planeamiento) y Carlos Cuenca (CGE), quienes participaron de la primera reunión de gabinete.

Hernán Daniel Jacob es abogado y hasta ahora se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, donde acompañó al ex ministro Darío Schneider (hoy diputado nacional), de quien es hombre de confianza y lo acompañó siempre en sus gestiones anteriores como intendente de la ciudad de Crespo. Tiene una extensa trayectoria y experiencia en gestión pública desde 1995 a 1999 como secretario de Gobierno, Obras Públicas y Acción Social. Seguidamente de 1997 a 1999 estuvo a cargo de la secretaría de Hacienda. De 1999/2001 y de 2001/2003, fue secretario de Gobierno y Hacienda; y de 2015 a 2023, secretario de Economía, Hacienda y Producción, de la ciudad de Crespo, donde ambos se conocen por su militancia en la UCR.

Según un trascendido nunca confirmado, el nombramiento de Jacob fue parte del acuerdo que Schneider cerró con el gobernador para aceptar su candidatura a diputado en agosto pasado. Schneider y Jacob siempre fueron ‘equipo’ junto a un grupo más amplio de personas de confianza, por lo que Paralelo32, después de las elecciones de octubre, informó sobre la alta posibilidad de que Jacob ocupara la titularidad de esa cartera.

Primeras palabras del ministro

El día jueves, durante un contacto informal con el director de Paralelo32, Jacob expresó: “Esperamos estar a la altura de la responsabilidad y dejar bien parados los valores que nos caracterizan a los crespenses. Para mí es una gran responsabilidad y un lindo desafío poder demostrar que las cosas se pueden hacer de otro modo, de cara a la gente y de puertas abiertas. Esa es la consigna fundamental, con responsabilidad, transparencia, y austeridad”.

Cuenca al CGE

El reemplazante de Alicia Fregonese al frente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, es Contador Público Nacional y Especialista en Docencia Universitaria. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), donde también es docente; además dicta clases en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Posee una extensa trayectoria en la gestión pública y universitaria, con funciones como subdirector de Presupuesto y subsecretario de Previsión y Suministros de la Municipalidad de Paraná, y subsecretario Económico Financiero de la Uader.

Es el segundo referente de esa casa de altos estudios que desembarca en la gestión de Frigerio. El primero fue el mentor político de Cuenca, el rector Luciano Filipuzzi, quien tuvo un paso fugaz por la administración provincial y regresó al ámbito académico, aunque continúa en su rol de secretario de Articulación Educativa del CGE, pero ad honorem.

“Con estas designaciones, el gobernador completa la transición en áreas clave del Ejecutivo provincial para asegurar la continuidad de las políticas educativas y de infraestructura”, afirma un escueto informe del gobierno de Entre Ríos.