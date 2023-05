Independientemente de los que hacen vigilias nocturnas desde la Colina de la Virgen u otro sitio de Victoria, para ver luces en el cielo (confundiendo muchas veces el tren de satélites Starlink, de Elon Musk, con naves extraterrestres), también hay capturas espontáneas.

Con gran asiduidad, vecinos desprevenidos de Victoria (ER) se apresuran a extraer el celular para fotografiar o filmar algo curioso en el cielo. Debemos ser honestos en cuanto a que unas veces son errores de apreciación y otras son luces con movimientos tan erráticos, rápidos y caóticos, que ninguna nave podría realizar, y si lo hiciera, no hay nada que haga suponer que tengan alguna razón para semejantes movimientos. Pero otras veces aparece algo más coherente, que se parece y comporta como un objeto volador teledirigido o quizás tripulado. Recién entonces podemos llamarle OVNI, que contrariamente a la connotación que se le da a la sigla, significa lisa y llanamente Objeto Volador No Identificado. No significa que se trate de extraterrestres, ni naves tripuladas, ni tataranietos o choznos nuestros que están regresando desde el futuro a conocer desde el aire cómo era nuestra vida en el siglo XXI. Puede ser un globo de helio o un fenómeno natural. Lo que debemos admitir es que por Victoria pasan con inusitada frecuencia.

Pero también se fotografían fenómenos interesantes. Por estos días, distintas personas llegaron a fotografiar y en algún caso filmar a una de estas “luces”, que cuando ampliamos la imagen tienen forma de nave. A esto podríamos llamarle un formato coherente con nuestra imaginación o nuestras ansias de contactarnos con ángeles o salvadores que vengan a arreglar el mundo que hemos desarreglado. Si así fuera, no parecen interesados en absoluto. Es como que observan y comentan, “ni nos acerquemos”, o peor aún, “rajemos”.

La imagen que agregamos a este comentario o razonamiento más o menos racional, fue tomada esta semana y, ampliada, muestra algo muy interesante porque se parece a lo que esperamos ver; una nave. No es una luz difusa que cambia de formas e intensidad y se mueve histéricamente. Es una luz que avanzaba linealmente (así nos lo dijeron) y cuando se la amplía tiene forma y simetría. Señoras y señores, estamos frente a un OVNI. No sabemos decir qué es, por eso sigue siendo No Identificado. Por las dudas, si lo ve, levante amistosamente la mano, uno nunca sabe si no lo están bichando.