Con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, el rosarino Franco Pisso ha decidido correrse del lugar tradicional del “influencer” para definirse, ante todo, como lo que es: un profesor que utiliza su alcance digital para enseñar a desconectarse. En un presente atravesado por la inmediatez, el sobreestímulo y la omnipresencia de las pantallas, su propuesta resulta disruptiva: dejar el celular, abrir un libro y recuperar el pensamiento profundo.

Abogado, docente universitario y creador de OPI (Oratoria para Inconformistas), Pisso construyó su carrera con una premisa clara: convertirse en el docente que siempre quiso tener. En ese camino, primero rompió los moldes tradicionales de la enseñanza al trasladar sus conocimientos a las redes sociales, con el objetivo de dar respuesta a una problemática educativa cada vez más evidente. Así, comenzó a generar contenidos de amplia recepción que lograron captar la atención de estudiantes, docentes, empresarios e incluso dirigentes políticos.

A través de un enfoque innovador y accesible, Franco Pisso formó a más de 20.000 estudiantes en toda Latinoamérica en habilidades de comunicación, persuasión y oratoria, transformando la manera en que miles de personas hispanohablantes aprenden a expresarse con claridad, seguridad e impacto.

Ir contra la corriente para llegar a destino

Lejos de conformarse, el docente volvió a desafiar las reglas del juego y decidió incentivar a su comunidad a bajarse de la lógica de la inmediatez digital para retomar el hábito de la lectura. Una postura que, aunque parezca contradictoria con el medio que lo hizo conocido, mantiene intacto su objetivo central: ayudar a las personas a encarar el sistema educativo de una manera más eficiente y profunda.

Su mensaje es claro: apagar las pantallas, sostener la atención en ideas complejas, desarrollar pensamiento crítico y volver a los libros como herramientas fundamentales para comprender el mundo. En ese sentido, su trabajo trasciende la enseñanza técnica y apunta a reconstruir el vínculo entre el conocimiento, la cultura y la vida cotidiana.

Pisso se ha convertido así en una figura que interpela desde el rigor intelectual y la responsabilidad educativa, aun a costa de perder seguidores. Para él, el impacto social positivo vale más que la popularidad.

Una alternativa frente a un sistema en crisis

El sistema educativo contemporáneo arrastra desde hace años problemas estructurales: desinterés estudiantil, pérdida del hábito de lectura sostenida, dificultad para pensar críticamente y una atención fragmentada por la lógica de los algoritmos. En una cultura que privilegia la velocidad por sobre la profundidad, el conocimiento queda relegado a un segundo plano.

Como respuesta a este contexto, Pisso creó “Entre Paréntesis – Club de Lectura”, una iniciativa que busca recuperar el pensamiento lento, la curiosidad genuina y la capacidad de sostener ideas complejas sin interrupciones. El club no pretende competir con las redes sociales, sino desafiarlas. “Un boludo arriba de un Lamborghini diciendo que lo sigas para aprender a vivir mejor no te cambia la vida; un libro, sí”, afirma con crudeza.

Menos seguidores y más lectores

Al invitar a su audiencia a cerrar la aplicación que lo hizo conocido para abrir un libro, Franco Pisso redefine el rol del educador en la era digital. Su objetivo es claro: recuperar el hábito lector en jóvenes y adultos, fomentar comunidades que dialoguen con respeto, reducir la dispersión cognitiva provocada por la contaminación digital y reinstalar el debate intelectual en la vida cotidiana.

En tiempos donde la atención se ha convertido en un bien comercial, Pisso propone una contracultura basada en la comprensión, la reflexión y el crecimiento personal. Su liderazgo es inusual: usa las redes no para amplificar la dispersión, sino para combatirla. El Club de Lectura “Entre Paréntesis” es su manera de devolverle a miles de personas la profundidad, la pausa y el pensamiento crítico.

En un mundo saturado de ruido, su mensaje resuena con fuerza: leer es un acto de lucidez. Y su objetivo, intacto, sigue siendo el mismo de siempre: ser el docente que quiso tener.