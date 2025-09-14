Nogoyá.- En la familia García la música siempre ocupó un lugar preponderante. Hace más de medio siglo que el acorde de una guitarra siempre está en la esquina de Catamarca y San Martín, donde la familia regentea el tradicional minimercado. Primero fue el Beto García, que supo transmitir sabiamente su legado musical a sus hijos y sobre todo a sus nietos. Hoy son ellos quienes trascienden y se destacan en un escenario o en alguna producción realizada para las redes sociales.

Entre sus nietos, está Franco, que desde corta edad cuando apenas superaba el metro de altura, se las ingeniaba para tocar un bombo legüero y así fue desandando un camino que ha tenido sus variables pero nunca un final. Pasó el folclore, la cumbia y hoy un punto de inflexión en su vida lo llevó a incursionar en otro género.

Franco fue papá en agosto de 2024 y para celebrar el primer año de su hijo Milo, dio nacimiento a un nuevo apéndice de su vida, su primera producción discográfica. Con un juego de palabras que ingeniosamente transmite las sensaciones de ser padre, Franco presentó en sociedad a “Milo Cura”. Reflejando esa cosa que despiertan los gurises con su llegada, un poco sanan, otro poco nos enloquece.

Franco define a su producción como un proyecto íntimo y luminoso que nace al calor de la experiencia más transformadora de su vida: la llegada de su hijo. La obra combina un universo sonoro híbrido entre lo digital y lo analógico, donde la calidez de los instrumentos reales convive con la frescura de la producción contemporánea, combina lo acústico y lo digital, refleja ternura, introspección y fortaleza, y demuestra la capacidad de Franco de transformar lo personal en música que conecta con todos. El EP, que tuvo como Productor Musical a Martín López y a Mariano Miguez como Ingeniero de Mix & Mastering, incluye las canciones “Me vuelvo a casa”, “El lenguaje de tu amor”, “Tu tranquilidad” y “Milo Cura”, más un bonus track grabado en vivo en una sola toma, “Cansado”, que condensa la crudeza y la verdad del momento. Cada tema refleja una faceta de este recorrido emocional: desde la ternura y el asombro de descubrir un nuevo amor, hasta la calma y la fortaleza que implica abrazar una nueva etapa de vida. Con Milo Cura, Franco García inaugura una nueva etapa de su carrera: un artista que compone desde la raíz de sus vivencias, con la certeza de que la música cura, acompaña y transforma experiencias personales en canciones de alcance universal.

Hoy podemos definir a Franco como un música y un narrador de historias.

Su trayectoria incluye shows en espacios icónicos como el Teatro Gran Rex, donde debutó como solista abriendo el show de Cardellino, y Ciudad Cultural Konex, además de participaciones en proyectos musicales en vivo en Tecnópolis y otros recintos de renombre. Ha colaborado con diversos artistas y proyectos de la escena nacional e internacional, destacándose como compositor e intérprete en el single Energía de La Bomba de Tiempo. También trabajó con Conociendo Rusia, La Charo y Yacaré Manso, consolidando su versatilidad y presencia en diferentes géneros.

Paralelamente, Franco expande su rol como compositor para otros artistas y proyectos mainstream, fortaleciendo su presencia en la industria y consolidando su versatilidad como autor. Con una carrera en constante evolución, Franco García continúa explorando nuevas sonoridades y experiencias, construyendo un camino que lo define como un artista auténtico, sensible y en permanente crecimiento, capaz de emocionar y transformar a través de la música.