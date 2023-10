Crespo.- En un mundo donde las pantallas digitales a menudo roban la atención de los niños, Florencia Bordón, una estudiante del profesorado de educación física, ha irrumpido en la escena de las fiestas infantiles como un rayo de sol. Con su enfoque único en el entretenimiento infantil, Florencia Bordón, conocida cariñosamente como 'Chispitas', ha cambiado la forma en que los pequeños disfrutan de sus cumpleaños y eventos especiales.

Florencia comenzó su viaje en el entretenimiento infantil mientras trabajaba en un gimnasio que ofrecía actividades funcionales para niños. Fue allí donde la magia comenzó a gestarse. El espacio se alquilaba ocasionalmente para celebraciones de cumpleaños, y a Florencia se le presentó la oportunidad de animar estas festividades. Sin dudarlo, aceptó el desafío y realizó su primera animación en un cumpleaños. La respuesta de los niños fue inmediata y abrumadoramente positiva. Así nació una nueva pasión en la vida de esta joven emprendedora.

Después de su exitoso debut, decidió llevar su talento a un público más amplio. Utilizando las redes sociales como plataforma, comenzó a ofrecer sus servicios de animación de cumpleaños. A pesar de no tener un fondo en maquillaje o vestimenta extravagante, Florencia sabía cómo conectar con los niños. "Fui a varios cumples, tengo algunas fotos; no tengo tantos videos pero sí fotos; que me sacaban los padres en el momento en que estábamos jugando con los chicos; así que no tengo fotos más artísticas o capturadas por mí, pero son las mejores para mostrar como jugamos", comentó.

Lo que hace especial a ‘Chispitas’ es su enfoque en la interacción personalizada. En sus animaciones, canta, baila, juega y se adapta a las preferencias de los niños. "Más allá de llevar juegos preparados y llegar sabiendo cuántos chicos son, el espacio disponible para realizar las actividades", explicó en la entrevista que le realizaron en Flop!TV, canal on-line de Paralelo 32. Llega preparada con una variedad de materiales para juegos y actividades, pero también está dispuesta a adaptarse a las necesidades y deseos de los pequeños invitados. Su objetivo es que todos los niños, incluso aquellos que prefieren la cama elástica o el pelotero, se sientan atraídos por la diversión y la interacción con sus compañeros.

El rango de edad al que se dirige Florencia va desde los 2 hasta los 10 años. Una de las preocupaciones de esta talentosa animadora es la creciente tendencia de los niños a enfocarse en las pantallas en lugar de participar en juegos interactivos. "He visto en varios cumpleaños que hay chicos que van y no interactúan, tienen un celular y se quedan mirando la pantalla, y que cuando se lo sacas se encuentran desmotivados a realizar cualquier propuesta porque no están acostumbrados al juego o la interacción con sus pares", expresó.

Florencia también ha aprendido a adaptarse en términos de su vestimenta. Al principio, se vestía con su atuendo de gimnasia, pero pronto se dio cuenta de que los niños a veces tenían dificultades para identificar su papel en la fiesta. Para resolver este problema, confeccionó su propia vestimenta, que incluye una colorida pollera tipo tutú y una camiseta brillante. Aunque no se viste ni se maquilla como un payaso, su apodo artístico, 'Chispitas', proviene de un profesor que la elogió como 're-chispa'.

Además de los cumpleaños, Florencia ofrece su talento en bodas y eventos donde los padres desean disfrutar de la celebración sin preocuparse por la diversión de sus hijos. En estos casos, se coordina cuidadosamente con los decoradores y organizadores para proporcionar un área exclusiva para los niños, donde puedan jugar y entretenerse mientras los adultos disfrutan de la fiesta.

Aunque su trabajo actual en turnos rotativos la ha mantenido alejada temporalmente de la animación de fiestas infantiles, Florencia tiene la firme intención de regresar pronto. "Es algo que me encanta hacer, que lo disfruto y me motiva mucho", declaró. Su enfoque en la diversión, la interacción y la atención personalizada ha hecho que sus animaciones sean inolvidables para los niños y sus padres. Florencia Bordón, la animadora que ilumina cumpleaños y fiestas, ha demostrado que la diversión infantil es más importante que nunca en un mundo digital.