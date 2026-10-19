Flavio Mendoza presentó en Santa Fe y Paraná los detalles de La Cúpula, su nuevo proyecto artístico y tecnológico, con el que busca proponer una forma diferente de vivir los espectáculos en Argentina. La estructura inmersiva de 360° será el escenario de una experiencia que combina proyecciones, música en vivo, danza, acrobacias y recursos escénicos de última generación.

Durante los encuentros con la prensa, el director explicó que no quiere encasillar la propuesta en un género tradicional, sino que busca sorprender al público con un formato que integra distintas disciplinas artísticas.

“No tiene un rótulo porque no quiero que lo tenga. Quiero que el público entre y viva algo nuevo. Quiero cambiar la forma de vivir el espectáculo en Argentina”, expresó Mendoza al describir el proyecto.

Una estructura diseñada para sorprender

La megaestructura fue diseñada por Mendoza y su equipo, fabricada entre Italia y China y ensamblada en Argentina. Según explicó el artista, trasladar una producción de estas dimensiones por el país representa un importante desafío logístico y económico.

La propuesta reúne a artistas de distintas ciudades y busca acercar al público una experiencia que combina tecnología y espectáculo en un mismo espacio.

“No es circo, no es teatro tradicional y tampoco es cine, es una fusión tecnológica y artística total creada para conmover a toda la familia”, remarcó el director durante las conferencias.

El debut está previsto para el viernes 30 de octubre, a las 21, con una puesta que propone involucrar al espectador desde su ingreso al predio, antes incluso de llegar a las butacas.

Un cuento de Oscar Wilde ligado a su infancia

La primera producción de La Cúpula será El Príncipe Feliz. Corazón Dorado, una adaptación del reconocido cuento del escritor Oscar Wilde.

Mendoza explicó que la elección tiene un significado personal: era el único cuento que su madre le leía durante la infancia y cuyo final lo emocionaba hasta las lágrimas.

Según relató, nunca había visto una adaptación cinematográfica o teatral de esa historia que lo convenciera de llevarla a escena, por lo que decidió convertirla en el punto de partida de esta nueva experiencia artística.

Durante los encuentros también hubo espacio para recordar sus anteriores visitas a la región, el vínculo con el público y la participación de dos artistas santafesinos en su compañía, que actualmente realizan una gira con Circo Ánima.

Un recorrido que comienza antes del espectáculo

La Cúpula fue concebida como un espacio que va más allá del escenario. La experiencia comienza en el ingreso al predio, con un hall interactivo que incluye juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas pensadas para disfrutar en familia.

El espacio principal está formado por una cúpula de 360°, sin columnas ni obstáculos visuales, equipada con un sistema de proyección mapping que transforma el entorno y acompaña el desarrollo de la historia.

La estructura escénica cuenta con doce plataformas de movimiento dinámico, que permiten modificar la disposición del escenario y aportar nuevas posibilidades visuales a cada escena.

La propuesta se completa con música en vivo, cantantes, bailarines, acróbatas y artistas aéreos, junto con una puesta técnica de nivel internacional.

Una nueva apuesta en su trayectoria artística

Coreógrafo, bailarín, acróbata, director y productor, Flavio Mendoza construyó su trayectoria a partir de espectáculos que combinan distintas disciplinas escénicas y una fuerte apuesta visual.

Con La Cúpula, vuelve a explorar los límites de los formatos tradicionales y busca integrar tecnología y creatividad para ofrecer una experiencia diferente, con una historia pensada para emocionar a públicos de distintas edades.