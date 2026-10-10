Flavio Mendoza llegará a Santa Fe con La Cúpula, un espacio de entretenimiento que propone integrar teatro, circo, música y tecnología en una experiencia inmersiva. El estreno será el viernes 30 de octubre, a las 21, con la presentación de El Príncipe Feliz, Corazón Dorado, su primera producción en este formato.

La propuesta busca ir más allá de un espectáculo convencional. Desde el ingreso al predio, el público encontrará un hall interactivo con juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas, pensado como parte de la experiencia antes de ingresar al espacio principal.

Una cúpula con proyecciones de 360 grados

El centro de la puesta será una estructura de 360 grados, sin columnas ni obstáculos visuales, equipada con un sistema de proyección mapping que permitirá transformar el entorno durante el desarrollo de la historia.

El escenario estará compuesto por 12 plataformas de movimiento dinámico, diseñadas para acompañar las distintas escenas. La producción también contará con músicos en vivo, cantantes, bailarines, acróbatas y artistas aéreos.

Con esta propuesta, Mendoza apuesta a combinar distintas disciplinas escénicas con recursos tecnológicos para construir una experiencia destinada al público familiar.

Días y horarios de las funciones

La Cúpula estará instalada en el estacionamiento del Hiper Chango Más, sobre la Ruta Nacional 168, kilómetro 473,6, en Santa Fe.

Las funciones anunciadas son las siguientes:

Estreno: viernes 30 de octubre, a las 21.

viernes 30 de octubre, a las 21. Miércoles, jueves y viernes: a las 21.

a las 21. Sábados y domingos: a las 18 y a las 21.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio oficial lacupulaarena.com.ar.

La apuesta artística de Flavio Mendoza

Coreógrafo, bailarín, acróbata, director artístico y productor, Flavio Mendoza desarrolló su trayectoria con espectáculos que combinan danza, teatro, música y acrobacias.

Con La Cúpula, el artista suma un nuevo formato a su recorrido, con una estructura que integra recursos audiovisuales y escénicos en un mismo espacio. El Príncipe Feliz, Corazón Dorado será la primera producción que se presentará bajo esta modalidad en Santa Fe.