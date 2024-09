Nogoyá.- Semanas atrás comenzó con preocupación para alumnos y profesores de la Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software de Nogoyá, que se dicta en la Escuela Normal Superior “Dr. Antonio Sagarna”.

En redes sociales, la comunidad educativa aseguraba que el 13 de agosto se daban de baja las horas de primer año de la tecnicatura, explicando que las mismas son horas que se encuentran vacantes desde hace treinta años, desconociendo en ese momento que si se habilitarán nuevamente las mismas y que pasaría con el espacio curricular a partir de ahí en más.

Entre las explicaciones de algo que aún no tenía confirmación oficial hasta el día miércoles 14 de agosto, se mencionaba que el CGE daría de baja las horas del primer año porque pertenecían a un plan viejo y se debían actualizar los planes actuales según Resolución 5083 del organismo docente.

También trascendió que desde hace un tiempo era idea de la actual gestión, trasladar la tecnicatura al edificio de la Escuela Técnica ya que se pretende que todas las tecnicaturas de la provincia se dicten en escuelas de educación tecnológica, mientras que las demás se deben dictar en escuelas normales.

“Hasta tanto se habiliten y se carguen nuevamente, profesores y alumnos se encontrarán a la deriva. Lo que ocasiona múltiples inconvenientes, dado que hay proyectos con otras instituciones en marcha, entre ellas la Municipalidad de Nogoyá”, señalaron docentes y alumnos al dar a conocer la protesta digital, solicitando al Consejo General de Educación que regularice la situación y dé la seguridad de que la carrera continuará desarrollándose en la Escuela Normal Superior Dr. A. Sagarna.

En ese marco, también solicitaron que se asegure la validez nacional del título como también la tramitación ante Nación para seguir como carrera prioritaria.

En caso de confirmarse el traslado, se sabe que la Escuela Técnica, donde se pretende mudar la Tecnicatura, “no posee la estructura edilicia adecuada ni la comodidad para la instalación de todo el equipamiento necesario para desarrollar las actividades”.

La carrera hoy demanda ocupar cuatro aulas acondicionadas específicamente para el trabajo de varias computadoras, con las instalaciones eléctricas renovadas este año para el mejor desenvolvimiento de las actividades.

Docentes indicaron también que hay rumores sobre las nuevas disposiciones que producen “incertidumbre y malestar en estudiantes y docentes”, y apuntaron al subdirector, Eugenio Medrano. “A la espera de una solución a la altura de las circunstancias, que respete la estabilidad laboral lograda en más de treinta años y la pertenencia de cada uno de los docentes”, reclamaron.

Marcha atrás y todo sigue igual

La directora de la Escuela Normal, Haydee Riffel, brindó detalles de una reunión que se realizó entre el subdirector de educación superior Eugenio Medrano, la directora departamental de escuelas Claudia Sosa y diferentes integrantes de la tecnicatura.

La docente confirmó que no llegó notificación oficial a la institución educativa, pese a que el cambio era una realidad. “Hace unos días recibimos un comunicado informal con respecto a unas de las tecnicaturas afirmándonos que iba a ser trasladada a la Escuela Técnica y que este cambio de diseño iba a generar que muchos docentes quedaran sin trabajo” relató Riffel en Fm del Éxodo.

“Nos pusimos en alerta y nos manifestamos en redes sociales dando a conocer nuestra preocupación porque es una carrera que lleva más de treinta años en la institución de manera continua y estable. No podíamos permitir que se trasladara porque la consideramos nuestra, cuenta con un prestigio e idiosincrasia” en ese marco, confirmó que hubo una reunión donde se acordó que no se iba a realizar el traslado, “se nos aseguró que la carrera continuará dictándose en la Escuela Normal y manteniendo la situación laboral de los docentes, es decir que al finalizar el ciclo no iban a quedar sin trabajo, más allá de los alumnos que se quedarían sin esta oportunidad educativa. La gestión provincial ha comenzado a hacer modificaciones a nivel provincial, sabemos del recorte, de la transición y en alguna instancia lo manifestaron como una idea de llevar a las escuelas técnicas las tecnicaturas” reconoció Riffel.