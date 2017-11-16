Viale

La Fiesta Nacional del Asado con Cuero, se desarrolla desde el jueves al domingo. La fiesta, que este año llega a su edición número 16, incluirá una amplia cartelera de espectáculos y la posibilidad de degustar el mejor asado con cuero del país.

El sábado se habilitarán los stands desde las 18 y a las 20 será la apertura oficial. Luego, subirán al escenario los ganadores del certamen “Las voces del asado con cuero”; y más tarde actuarán el grupo Será y la Banda Roja. En tanto, el domingo al mediodía se abrirá la feria y durante toda la jornada se realizará el concurso de asadores, cuyo ganador recibirá su premio en horas de la noche, justo antes del cierre de la fiesta, que estará a cargo de El Chaqueño Palavecino.

Gualeguay

En Gualeguay habrá otra fiesta vinculada a la gastronomía. La Fiesta Provincial del Asado y la Galleta, que se desarrollará entre el sábado y el domingo en la Costanera de esa ciudad, donde se presentarán destacados artistas con entrada libre y gratuita. El cierre estará a cargo de Los Tekis.

Ramírez

En Ramírez se realiza la Fiesta Provincial de la Juventud, que este viernes hasta el domingo propone: un bailable con Jambao (viernes); desfile de carrozas (sábado) y la elección de la reina (el domingo).

Urdinarrain

Entre el sábado y el domingo, la ciudad de Urdinarrain será sede del 8° Festival de Folclore Joven, que reunirá alrededor de la danza y la música a delegaciones de toda la provincia. Este año actuarán Magdalena León y “La Ultima Folk”, entre otros. Además, se realizarán capacitaciones en Música y en Danza Folklórica destinado a niños de 10 a 25 años.

Concepción del Uruguay

Ofrece buenas alternativas de recreación para este fin de semana. El viernes a las 20:30 se presentará Raúl Barboza en el Auditoria Scelzi; el sábado a la misma hora en la Plaza Ramírez actuará, con entrada libre y gratuita, La Porteña Jazz Band; y el domingo a las 21, también gratis, actuará la banda del Regimiento de Patricios “Tambor de Tacuarí” en el histórico Colegio del Uruguay. Además, entre el sábado y el lunes se desarrollará el 10° Encuentro de Kayac “Río de los Pájaros”.

Colón

Del 16 al 26 de noviembre en la ciudad se desarrollará el 3º Simposio Internacional Escultura Itinerante. Asistirán un total de 11 escultores, destacados en el mundo, provenientes de Alemania, Bélgica, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina.

En estos eventos, los escultores trabajan frente al público durante diez días en diversos materiales como metal, mármol, cemento directo y madera. El público puede apreciar cómo la materia prima en bruto se transforma en una obra de arte.

Los simposios cuentan con el apoyo del gobierno provincial y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y el objetivo es enriquecer el patrimonio cultural de las ciudades donde se realice.

Federación

Tendrá este fin de semana su 1ra Fiesta de la Cerveza Artesanal. Será el domingo 19 desde las 19 en el desfilódromo “José Luis Silvestri”.

Villaguay

El sábado 18 será escenario del X Festival de Coros, desde las 18:00 en la sala del Cine Teatro “Emilio Berisso”. Y el lunes 20:00, en conmemoración del 194 aniversario de los orígenes históricos de la ciudad, se presentará oficialmente la nueva bandera de la ciudad. Será a las 19:00 en la Plaza 20 de Noviembre.

Gualeguaychú

Será epicentro de la Expo Moto. Tendrá lugar entre el viernes y el domingo en los Galpones del Puerto. Allí habrá más de 60 stands, donde se exponen motos, repuestos, indumentaria y atractivos de primera línea.

Paraná

Es escenario desde el miércoles y hasta el domingo del Encuentro Regional del Teatro Centro Litoral “Lito Senkman”, con la presentación de destacados elencos de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en el Centro Cultural “La Vieja Usina”.

Cerrito

Realizan la 7° Fiesta Provincial del Chancho con Pelo, en el Polideportivo de la ciudad, que se complementará con juegos camperos.