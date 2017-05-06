Las Cuevas- Desde ayer viernes 5 hasta mañana domingo 7, se realiza un triduo, celebrándose una misa a las 18.00, en la Capilla “Nuestra Señora de Luján” de Distrito Doll.

El lunes 8 a las 17.00, habrá una procesión tradicionalista desde el Almacén El Indio, de Julio Cappellino. Luego a las 18:00 ha se celebrará una santa misa.

El sábado 13, a las 21:00 se llevará a cabo una peña “Aniversario de la Virgen” en el Salón Parroquial de Las Cuevas. Actuarán el Ballet Orgullo Entrerriano, Los Tatas del Chamamé y la Banda Estrella. La entrada tendrá un costo de $ 50 y la conducción estará a cargo del Chano Izaguirre. Habrá servicio de cantina, con venta de carne con cuero, choripán y ensalada.