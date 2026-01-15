Tras el rotundo éxito de la preventa, que se agotó en pocas horas, la Municipalidad de Paraná informó que este viernes 16, a partir de las 12 del mediodía, se habilitará la instancia de venta general de ubicaciones preferenciales para la Fiesta Nacional del Mate. En esta etapa, los tickets podrán abonarse en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta del Banco Entre Ríos.

Para el viernes 6 de febrero, el valor de la entrada al sector preferencial será de 35.000 pesos. Esa jornada contará con modalidad de platea, con sillas, y una destacada grilla artística integrada por Los Nocheros, Coti, Raly Barrionuevo, el Gran Ensamble del Paraná —con más de 50 músicos locales y regionales— y los ganadores del certamen Premate 2026, con talentos seleccionados de toda la provincia.

En tanto, para el sábado 7 de febrero, el valor del sector preferencial será de 60.000 pesos. En esta fecha, la modalidad será de campo y el escenario recibirá a Lali Espósito, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y artistas surgidos del Premate 2026.

Desde el municipio recordaron que el acceso general a la Fiesta Nacional del Mate seguirá siendo libre y gratuito. Las ubicaciones preferenciales corresponden a un sector exclusivo cercano al escenario, con barra y baños de uso exclusivo, y una experiencia más próxima a los artistas.

La organización destacó que parte del financiamiento del evento se sostiene con la recaudación de las entradas del sector preferencial y el aporte de los sponsors. En este marco, el Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná acompañan la iniciativa, junto a empresas como Cerveza Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc, entre otras. Las empresas interesadas en sumarse como patrocinadoras pueden solicitar información a través del correo [email protected].

Impacto turístico y económico

Desde la organización remarcaron el fuerte impacto positivo que genera la Fiesta Nacional del Mate en la ciudad, tanto en lo turístico como en lo económico. El evento convierte un fin de semana común en un verdadero fin de semana largo en términos de movimiento y actividad, dinamizando la hotelería, la gastronomía, el comercio, las estaciones de servicio y los servicios de cercanía.

Este movimiento es impulsado por paranaenses, excursionistas que llegan por el día y turistas que eligen la ciudad como destino, alojándose tanto en hoteles como en casas de familiares y amigos.

Además, la Fiesta Nacional del Mate posiciona a Paraná en la agenda de los medios nacionales y en la conversación en redes sociales, fortaleciendo la visibilidad de la ciudad y contribuyendo a su promoción turística en el mediano y largo plazo.