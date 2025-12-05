Nogoyá.- Fue presentada la 37º edición de la Fiesta de la Guitarra, tal como lo adelantó Paralelo32, el evento que se realizará las noches del 03 y 04 de enero de 2026; buscará volver a los orígenes, con una cartelera que revalorice los artistas locales y provinciales.

Si bien no está conformada una formal comisión, si se presentó un grupo de trabajo que estará a cargo de la organización, el que integran Jorge Méndez, Ceferino Reynoso y Gimena Bolzan. El municipio aportará la logística y operatividad en el predio del ferrocarril.

Entre las novedades, la Fiesta de la Guitarra dejará de contar con artistas tropicales, será en su totalidad folclórica con bandas y cantores de la ciudad y de la provincia.

La primera noche, serán parte del escenario, Delfina Ronchi, Ballet Por tu Gente Nogoyá, Lucia Giménez, Valentín Obal, Ignacio Sartori, Curí Tacú, Marianela Urbani y Agrupación Santa Elena.

En tanto, el domingo 4 de enero se realizará la elección de la embajadora y actuarán: Héctor Cardozo, Fernanda Roselli, Itahi, Agrupación Ricardo López Jordán, Lauro y Marga, Marcos Pereyra y Sangre Chamamecera.