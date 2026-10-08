Política
Ficha Limpia exigirá condena con doble conforme para prohibir candidaturas
Esteban Vitor, detalló los alcances del proyecto de Ley de Ética Pública que incluye la iniciativa de Ficha Limpia • Explicó que se inhabilitará a candidatos que tengan condena ratificada por una segunda instancia • Aún no hay definiciones sobre la suspensión de las PASO.
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