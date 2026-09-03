El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) presentó el esquema de secciones que tendrá su 8ª edición, que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026.

El encuentro es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER).

La nueva edición volverá a reunir producciones argentinas y extranjeras, con una programación que combinará exhibición, formación y desarrollo de la industria audiovisual.

La fauna entrerriana será protagonista

Una de las novedades de esta edición estará en la identidad visual del festival. Cada sección llevará la imagen de un animal representativo de la fauna entrerriana.

Las ilustraciones surgieron del trabajo realizado en el programa Camino al FICER, junto con estudiantes de segundo año de la Escuela Secundaria Cesáreo Bernaldo de Quirós N° 35 de Paraná.

La ilustración del aguará guazú, realizada por la estudiante Morena Gómez, será utilizada como imagen general del FICER 2026.

A su vez, otros ocho estudiantes realizaron las ilustraciones que identificarán a las diferentes secciones del festival.

Las secciones del FICER 2026

La programación estará organizada en diferentes espacios, cada uno con una temática y una identidad visual propia.

Competencia Oficial – Cine argentino del presente

🦌 Corzuela Parda

Será el espacio destinado a las producciones que forman parte de la competencia principal de cine argentino.

Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos – Nuevas voces y formas del audiovisual de Entre Ríos

🦨 Comadreja Overa

Una sección enfocada en las producciones audiovisuales realizadas en la provincia y en las nuevas expresiones de sus realizadores.

Panorama Internacional – Un recorrido por el mapa del cine contemporáneo mundial

🐢 Tortuga Pintada

Permitirá acercarse a películas provenientes de diferentes países y a las tendencias del cine contemporáneo internacional.

Orillas – Imágenes próximas: Películas de Entre Ríos y el Litoral

🦫 Carpincho

Una mirada sobre las producciones vinculadas con Entre Ríos y la región del Litoral.

Una nueva sección para el cine fantástico y de terror

Entre las novedades de esta edición aparece Vórtice – Habitantes de otros mundos, una nueva sección dedicada al cine fantástico y de terror.

🐆 Jaguarundí será el animal que identificará este espacio, que amplía la diversidad temática de la programación del FICER.

Cine para compartir y películas que regresan

La propuesta también incluirá Pantalla Compartida – Historias para descubrir el cine juntos y en familia, identificada con el Gato Montés.

A esto se suma Cinemateca Presenta – Películas que regresan, un espacio que propone un punto de encuentro entre el pasado y el futuro del cine y que tendrá como imagen al Zorro de Monte.

Por otra parte, Fronteras Abiertas – Cine Argentino y Latinoamericano estará representada por el Yacaré Overo y ofrecerá una mirada sobre las producciones audiovisuales de Argentina y América Latina.

Focos y programas especiales

La programación se completará con Focos y Programas Especiales, destinados a autores, trayectorias, invitados y funciones especiales.

En este esquema, un Foco será un espacio o actividad centrado en un autor, una trayectoria determinada o un conjunto específico de películas.

Con este nuevo esquema, el FICER prepara su octava edición con una programación que combinará diferentes geografías, géneros y generaciones del cine, sumando además una identidad visual construida a partir de la fauna silvestre de Entre Ríos y el trabajo de estudiantes paranaenses.