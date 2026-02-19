Con su música, el grupo transformó la noche en un verdadero abrazo del litoral: acordes de acordeón, guitarras vibrantes, glosas sentidas y la energía de un público que no dejó de aplaudir ni de lanzar sapucai hasta la madrugada del lunes.

Casi 40 años de historia y tradición

Al frente del conjunto, como desde hace 39 años, estuvo Luciano Morinico, referente y guardián del chamamé del monte. A su lado, el bajo de Luciano “Chano” Morinico, las guitarras de Malena Sirac y Fernando Antón, y el acordeón de Antonio Flores completaron una formación que combina tradición, talento y la cercanía de quienes crecieron entre caminos de tierra y música litoraleña.

Desde su debut en 1988 —también en el Festival de Federal— Nuevo Itatí ha construido una historia marcada por el esfuerzo familiar y la pasión por la música. Hijos, hermanos y amigos se fueron sumando con el paso de los años, dejando su impronta en un proyecto colectivo que mantiene intactas sus raíces rurales.

Compromiso con la cultura entrerriana

El conjunto también fue protagonista del surgimiento del Festival del Gurí Campero en 2018, iniciativa que fortaleció el vínculo con la comunidad y reafirmó su compromiso con la identidad cultural entrerriana.

“El aplauso y el sapucai del público nos llenó el alma”, expresó Luciano Morinico tras la presentación, aún emocionado por la respuesta del público federalense.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha llevado el chamamé a escenarios de todo el país, incluyendo el tradicional Festival de Jesús María en Córdoba, donde también dejó su sello litoraleño.

Un puente entre Lucas Norte y el país

Con una agenda cargada de festivales, grabaciones y nuevas presentaciones, Nuevo Itatí continúa consolidando su camino artístico. Humilde, familiar y fiel al chamamé del monte, el conjunto se ha convertido en un puente entre la tierra de Lucas Norte y cada rincón donde su música suena.

Más que un grupo musical, Nuevo Itatí representa una identidad compartida: la del litoral que canta, baila y celebra sus raíces. En Federal, una vez más, quedó demostrado que el chamamé no solo se escucha; se vive, se siente y se grita en cada sapucai que atraviesa la noche.