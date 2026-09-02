Festival Juan L.: dos noches de música, arte y gastronomía en Paraná
El Centro Cultural Juan L. Ortiz celebrará el primer aniversario de su reapertura con un festival gratuito. Será este viernes 4 y sábado 5 de septiembre desde las 18.
A un año de haber vuelto a abrir sus puertas, el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná celebrará su nueva etapa con dos jornadas de música, danza, arte, gastronomía y emprendimientos.
El Festival Juan L. se realizará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 18, con entrada libre. Las actividades se distribuirán por diferentes sectores del complejo cultural y contarán con la conducción de Gabi Zonis.
La propuesta impulsada por el Municipio incluirá patio gastronómico, emprendedores, sastrería abierta, intervenciones artísticas, espectáculos musicales y actividades destinadas a las infancias.
Quiénes actuarán el viernes 4 de septiembre
La primera jornada tendrá una programación que combinará música, danza y diferentes expresiones de la cultura entrerriana.
El viernes subirán a escena:
- Arapoty Dúo
- Compañía Tupana
- Murga del Paraná
- Ángel Oscar Giles & Yuruma
Las actividades comenzarán a las 18 y se desarrollarán simultáneamente en distintos espacios del Centro Cultural Juan L. Ortiz.
La programación del sábado 5
El festival continuará el sábado, también desde las 18, con una segunda jornada de espectáculos.
La grilla estará integrada por:
- Ballet Angirú
- La Solense
- Panambí – Folklore Raíz
- Gerardo Farías
Durante la tarde también habrá propuestas especialmente pensadas para niños y familias, con la participación de Patota EmburBujada.
Un año desde la recuperación del histórico centro cultural
El festival tendrá además un significado especial: se realizará exactamente un año después de la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz, concretada el 5 y 6 de septiembre de 2025.
La reapertura fue posible luego de un proceso de recuperación integral del edificio. Los trabajos contemplaron la restauración y reorganización de espacios, además de adecuaciones para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Las intervenciones alcanzaron techos, sanitarios, salas, camarines, oficinas administrativas, pisos y servicios, además de incorporar sectores exteriores destinados a actividades culturales.
La obra había comenzado con financiamiento provincial, pero luego atravesó un período de paralización. Posteriormente fue reactivada y finalizada con recursos municipales.
Entre las transformaciones se incluyó también la recuperación de una sala teatral interior con capacidad adaptable y la creación de un espacio para teatro al aire libre, con gradas y plaza seca.
Un espacio que volvió a formar parte de la agenda cultural
Desde su reinauguración, el Juan L. Ortiz volvió a recibir recitales, teatro, danza, muestras, ferias, talleres, encuentros literarios y propuestas de artes visuales, además de actividades para las infancias y espacios destinados a artistas y emprendedores locales.