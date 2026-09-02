A un año de haber vuelto a abrir sus puertas, el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná celebrará su nueva etapa con dos jornadas de música, danza, arte, gastronomía y emprendimientos.

El Festival Juan L. se realizará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 18, con entrada libre. Las actividades se distribuirán por diferentes sectores del complejo cultural y contarán con la conducción de Gabi Zonis.

La propuesta impulsada por el Municipio incluirá patio gastronómico, emprendedores, sastrería abierta, intervenciones artísticas, espectáculos musicales y actividades destinadas a las infancias.

Quiénes actuarán el viernes 4 de septiembre

La primera jornada tendrá una programación que combinará música, danza y diferentes expresiones de la cultura entrerriana.

El viernes subirán a escena:

Arapoty Dúo

Compañía Tupana

Murga del Paraná

Ángel Oscar Giles & Yuruma

Las actividades comenzarán a las 18 y se desarrollarán simultáneamente en distintos espacios del Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La programación del sábado 5

El festival continuará el sábado, también desde las 18, con una segunda jornada de espectáculos.

La grilla estará integrada por:

Ballet Angirú

La Solense

Panambí – Folklore Raíz

Gerardo Farías

Durante la tarde también habrá propuestas especialmente pensadas para niños y familias, con la participación de Patota EmburBujada.

Un año desde la recuperación del histórico centro cultural

El festival tendrá además un significado especial: se realizará exactamente un año después de la reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz, concretada el 5 y 6 de septiembre de 2025.

La reapertura fue posible luego de un proceso de recuperación integral del edificio. Los trabajos contemplaron la restauración y reorganización de espacios, además de adecuaciones para mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Las intervenciones alcanzaron techos, sanitarios, salas, camarines, oficinas administrativas, pisos y servicios, además de incorporar sectores exteriores destinados a actividades culturales.

La obra había comenzado con financiamiento provincial, pero luego atravesó un período de paralización. Posteriormente fue reactivada y finalizada con recursos municipales.

Entre las transformaciones se incluyó también la recuperación de una sala teatral interior con capacidad adaptable y la creación de un espacio para teatro al aire libre, con gradas y plaza seca.

Un espacio que volvió a formar parte de la agenda cultural

Desde su reinauguración, el Juan L. Ortiz volvió a recibir recitales, teatro, danza, muestras, ferias, talleres, encuentros literarios y propuestas de artes visuales, además de actividades para las infancias y espacios destinados a artistas y emprendedores locales.