La ciudad de Paraná volverá a convertirse en uno de los principales polos culturales del Litoral con una nueva edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo, bajo el eje temático "Eternidad – Umbrales – Pasión".

La decimocuarta edición reunirá a algunos de los nombres más destacados de la literatura, el periodismo, la historia, la ciencia y el teatro argentino, consolidando un espacio de encuentro entre autores, lectores, editoriales e instituciones culturales.

Más de 100 editoriales y figuras destacadas de la cultura argentina

Durante cuatro jornadas, el público podrá participar de presentaciones de libros, conversatorios, talleres, entrevistas y encuentros personalizados con los autores invitados.

La programación contará con la presencia de reconocidas figuras nacionales como:

Pedro Mairal , uno de los novelistas argentinos más traducidos del mundo.

, uno de los novelistas argentinos más traducidos del mundo. Martín Kohan , ganador del Premio Herralde y referente de la literatura contemporánea.

, ganador del Premio Herralde y referente de la literatura contemporánea. Josefina Licitra , periodista y cronista reconocida internacionalmente.

, periodista y cronista reconocida internacionalmente. Camila Perochena , historiadora e investigadora.

, historiadora e investigadora. Luciano Lamberti , referente de la narrativa fantástica argentina.

, referente de la narrativa fantástica argentina. Diego Golombek , reconocido divulgador científico e investigador del CONICET.

, reconocido divulgador científico e investigador del CONICET. Mauricio Dayub, actor, director y dramaturgo nacido en Paraná.

También participarán Tomás Downey, Sergio Aguirre, Paula Galansky, Carmen M. Cáceres, Martín Sivak, Matías Aldaz y Luciano Wernicke, entre otros escritores y especialistas.

Un espacio para el encuentro entre autores y lectores

Además de las tradicionales presentaciones de libros, la feria incorporará espacios especialmente pensados para el diálogo directo entre escritores y público.

Habrá:

Conversatorios.

Entrevistas abiertas.

Mesas de debate.

Talleres literarios.

Encuentros personalizados con autores.

Actividades para infancias y familias.

La propuesta busca fortalecer el vínculo entre quienes producen literatura y quienes la disfrutan, promoviendo nuevas formas de intercambio cultural.

Más de un centenar de editoriales

Uno de los grandes atractivos será la presencia de más de 100 editoriales provenientes de distintos puntos del país.

La feria contará además con una editorial internacional invitada y tendrá a Santa Fe como ciudad invitada de honor, ampliando el intercambio cultural entre ambas provincias.

Como ocurre cada año, el 14 de agosto estará especialmente destinado a las escuelas, con actividades pensadas para estudiantes y docentes.

Los principales invitados

Martín Kohan

Doctor en Letras y profesor de la Universidad de Buenos Aires, es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura argentina contemporánea. Entre sus obras se destacan Ciencias morales —Premio Herralde—, Dos veces junio, Bahía Blanca y La separación.

Pedro Mairal

Novelista, poeta y cronista, alcanzó reconocimiento internacional con Una noche con Sabrina Love y La uruguaya, una de las novelas argentinas más exitosas de los últimos años, traducida a más de catorce idiomas.

Josefina Licitra

Periodista, guionista y escritora, es una de las principales referentes de la crónica latinoamericana. Publicó títulos como 38 Estrellas, El agua mala y recientemente Crac.

Camila Perochena

Historiadora, investigadora y docente universitaria, obtuvo este año el Premio Leonard Reiser para Jóvenes Científicos de la Federación de las Asociaciones para el Avance de la Ciencia en las Américas.

Diego Golombek

Investigador del CONICET y uno de los divulgadores científicos más reconocidos del país. Es autor de numerosos libros y referente en cronobiología y comunicación pública de la ciencia.

Mauricio Dayub

Actor, dramaturgo y director nacido en Paraná, protagonizó algunos de los mayores éxitos teatrales argentinos, entre ellos El Equilibrista, El Amateur y Toc Toc.

Literatura, ciencia, historia y periodismo en un mismo escenario

La programación combinará distintos géneros y disciplinas.

Habrá actividades vinculadas con:

Literatura contemporánea.

Narrativa histórica.

Ensayo.

Periodismo.

Divulgación científica.

Escritura creativa.

Teatro.

Deportes e historia del fútbol.

Cultura regional.

Paraná vuelve a ser el gran escenario del libro

Con entrada libre y gratuita, la Feria del Libro Paraná Lee 2026 reafirma su crecimiento como uno de los eventos culturales más importantes de Entre Ríos y del Litoral argentino.

Durante cuatro días, escritores, investigadores, científicos, artistas, editoriales y miles de lectores compartirán un espacio pensado para celebrar la lectura, el pensamiento crítico y la producción cultural, consolidando a Paraná como uno de los principales centros literarios de la región.