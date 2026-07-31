La ciudad de Paraná volverá a convertirse en uno de los principales polos culturales de la región con la realización de la XIV Feria del Libro Paraná Lee, que se desarrollará del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo, ubicada en el Puerto Nuevo.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá a destacados escritores, periodistas, científicos y referentes de la cultura argentina, además de editoriales, librerías y espacios dedicados a la promoción de la lectura.

En esta edición, la Feria tendrá como eje temático "Eternidad – Umbrales – Pasión", una consigna que atravesará las distintas actividades programadas durante los cuatro días.

Más de 100 editoriales y Santa Fe como ciudad invitada

Organizada por la Municipalidad de Paraná, la Feria reunirá a más de 100 editoriales provenientes de diferentes provincias del país y contará además con la participación de una editorial internacional.

Como ciudad invitada de honor estará Santa Fe, que presentará parte de su producción editorial y cultural.

El evento volverá a transformar al Puerto Nuevo en un espacio de encuentro entre escritores, editores, ilustradores, libreros y lectores, consolidándose como uno de los acontecimientos literarios más importantes del litoral argentino.

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Mauricio Dayub, Pedro Mairal, Martín Kohan y otras figuras destacadas

Entre los principales invitados sobresale el actor, dramaturgo y director Mauricio Dayub, nacido en Paraná y reconocido por exitosas obras como El equilibrista y El amateur.

También participarán reconocidos escritores y referentes de la literatura argentina contemporánea, entre ellos:

Pedro Mairal , autor de La uruguaya .

, autor de . Martín Kohan , ganador del Premio Herralde y referente de la narrativa argentina.

, ganador del Premio Herralde y referente de la narrativa argentina. Luciano Lamberti , distinguido con el Premio Clarín de Novela.

, distinguido con el Premio Clarín de Novela. Sergio Aguirre , uno de los escritores más leídos por adolescentes en América Latina.

, uno de los escritores más leídos por adolescentes en América Latina. Tomás Downey .

. Josefina Licitra , periodista y cronista.

, periodista y cronista. Martín Sivak , periodista e historiador.

, periodista e historiador. Camila Perochena , historiadora e investigadora.

, historiadora e investigadora. Diego Golombek , reconocido divulgador científico.

, reconocido divulgador científico. Luciano Wernicke , especialista en historia del deporte.

, especialista en historia del deporte. Paula Galansky, Matías Aldaz y Carmen M. Cáceres, entre otros autores.

Conversatorios, encuentros y talleres

Uno de los principales atractivos volverán a ser los tradicionales conversatorios entre escritores y lectores.

Además, el ciclo "Cita Mágica" ofrecerá encuentros más cercanos con los autores invitados, generando espacios de intercambio sobre literatura, procesos creativos y actualidad cultural.

La programación también incluirá talleres literarios, actividades para las infancias, propuestas destinadas a instituciones educativas y espectáculos musicales.

Presentarán nuevos libros de autores entrerrianos

Como sucede cada año, la Feria será escenario para la presentación de obras de escritores entrerrianos editadas por sellos de la región.

En ese marco, la Editorial Municipal de Paraná dará a conocer dos nuevas publicaciones:

Un libro colectivo dedicado al Bicentenario de Paraná , elaborado por una treintena de autores locales.

, elaborado por una treintena de autores locales. Una obra inédita del escritor paranaense Julio Meirama, ganador del Premio Fray Mocho en 1972.

Un clásico cultural que sigue creciendo

Con una programación que combina literatura, periodismo, historia, ciencia, ilustración y actividades para toda la familia, la Feria del Libro Paraná Lee se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes de Entre Ríos.

Durante cuatro jornadas, el público podrá acceder de manera gratuita a presentaciones de libros, entrevistas abiertas, talleres, espectáculos y propuestas que buscan promover la lectura y fortalecer la producción editorial argentina.