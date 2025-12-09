La Municipalidad de Paraná, a través de la Editorial Municipal, anunció una nueva edición de la Feria de Libros por Navidad, una propuesta cultural que busca celebrar el espíritu festivo desde las palabras, las historias y el encuentro entre lectores, editoriales y librerías locales. Serán dos jornadas consecutivas, abiertas a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

La primera cita será el sábado 13 de diciembre desde las 19, en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada, ubicado en la costanera de la ciudad, frente a la Plaza Petit Pisant. Allí, el público podrá participar de un original “Karaoke literario”, una actividad pensada para compartir en voz alta fragmentos de libros ideales para regalar en estas fiestas. Además, editoriales y librerías de Paraná ofrecerán una amplia selección de títulos para todas las edades.

La feria continuará el domingo 14 de diciembre a las 17, esta vez en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Durante esta segunda jornada se exhibirán nuevamente los catálogos editoriales locales y se sumará un momento artístico especial: la presentación del Coro de la Ciudad, que acompañará la tarde con música y contribuirá a crear un ambiente festivo para el encuentro con la lectura.

Desde la organización se invita a vecinos y vecinas a participar de ambas actividades, recorrer los stands, descubrir nuevas lecturas y apoyar los proyectos editoriales locales. Una oportunidad para vivir la previa navideña rodeados de libros, voces e historias que acercan a la comunidad.