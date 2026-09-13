Feria de Educación 2026: Entre Ríos ya tiene sus proyectos nacionales
Tras las cuatro instancias regionales, se definieron los proyectos que representarán a Entre Ríos en las tres etapas nacionales de la Feria de Educación 2026.
Entre Ríos ya definió las propuestas que representarán a la provincia en las tres instancias nacionales de la Feria de Educación 2026, luego de completar el recorrido por las etapas regionales desarrolladas durante agosto.
La selección se realizó a partir de la evaluación de los proyectos presentados en cada región y de acuerdo con los criterios establecidos por el programa nacional de Feria de Ciencias y Tecnología de la Secretaría de Educación.
De esta manera, estudiantes y docentes entrerrianos llevarán sus experiencias a distintos puntos del país, en una agenda que tendrá como ejes STEAM, el arte, las ciencias y la tecnología.
Cuándo y dónde serán las instancias nacionales
Los proyectos seleccionados participarán en tres eventos nacionales, organizados según los distintos ejes y fases pedagógicas.
San Luis: Matemática y nivel superior
La primera instancia será del 6 al 9 de octubre, en la ciudad de San Luis.
El encuentro tendrá como eje central la Matemática e incluirá la presentación de proyectos feriales y el Congreso Nacional de Nivel Superior.
Jujuy: el eje estará puesto en Arte
La segunda instancia se desarrollará del 20 al 23 de octubre, en San Salvador de Jujuy.
En este caso, el eje será Arte y se presentarán proyectos feriales y Desafíos Educativos. También se llevará adelante el Encuentro Nacional de Escuela Debate.
Córdoba: Ciencias y Tecnología
La última instancia nacional tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre, en Villa Giardino, Córdoba.
Allí participarán proyectos correspondientes a las quinta y sexta fases de la Feria Nacional, con eje en Ciencias y Tecnología.
Cuatro instancias regionales definieron la selección
El proceso de evaluación se desarrolló durante agosto y tuvo cuatro instancias regionales, realizadas en las sedes de Federación, Feliciano, Villaguay y Tala.
En cada una de ellas, las comisiones evaluadoras realizaron una valoración integral de las propuestas y elaboraron los correspondientes órdenes de mérito.
La selección final contempló los criterios establecidos en el Documento Técnico Administrativo aprobado por la Resolución Nº 1103/25 del Consejo General de Educación (CGE), junto con las normativas del programa nacional de Feria de Ciencias y Tecnología.
También se consideraron la representatividad de los distintos niveles y modalidades educativas y los cupos definidos por la Secretaría de Educación de la Nación para los diferentes focos STEAM.
Estudiantes y docentes entrerrianos llevarán sus proyectos al país
La participación en las instancias nacionales permitirá que estudiantes y docentes de Entre Ríos presenten sus proyectos y experiencias en espacios de intercambio, aprendizaje y divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación educativa.
Desde el CGE destacaron el compromiso de las comunidades educativas que participaron durante las distintas etapas del proceso.
También remarcaron especialmente el trabajo de las y los docentes evaluadores, cuyo aporte técnico y pedagógico fue considerado fundamental para acompañar la evaluación y selección de las propuestas que representarán a la provincia.
Así, Entre Ríos cerró la etapa regional y ya tiene definidos los proyectos que llevarán el trabajo de sus comunidades educativas a las tres instancias nacionales de la Feria de Educación 2026.