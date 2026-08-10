La Feria de Educación 2026 de Entre Ríos comenzará este jueves 13 de agosto con las instancias regionales, que reunirán a 80 proyectos educativos seleccionados durante la etapa escolar.

Las jornadas, organizadas por el Consejo General de Educación (CGE), se extenderán hasta el 21 de agosto y tendrán cuatro sedes distribuidas en distintos puntos de la provincia. El objetivo será compartir y evaluar las experiencias desarrolladas por estudiantes y docentes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Los 80 proyectos fueron seleccionados entre más de 1.200 trabajos que participaron de la instancia escolar durante julio.

Cada departamento estará representado por hasta cinco propuestas, buscando garantizar la participación de los distintos niveles educativos, modalidades y ejes vinculados con STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática—.

Cuándo y dónde serán las instancias regionales

La primera jornada se realizará este jueves 13 de agosto en la Escuela Secundaria Nº 15 San Antonio de Chajarí. Allí se presentarán proyectos correspondientes a los departamentos Colón, Concordia, Federación y San Salvador.

El cronograma continuará el viernes 14 de agosto en la Escuela Primaria Nº 1 Cornelio Saavedra de Feliciano, con la participación de propuestas de Feliciano, Federal y La Paz.

Luego, el jueves 20 de agosto, la actividad llegará a Villaguay. La sede será la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Doctor Conrado Etchebarne, donde se expondrán proyectos de Diamante, Paraná, Nogoyá, Victoria y Villaguay.

Finalmente, el viernes 21 de agosto, la instancia regional se desarrollará en la Escuela Secundaria y Superior Nº 4 Julio Ossola de Rosario del Tala. En esta última jornada participarán propuestas de Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay y Tala.

Cronograma de la Feria de Educación 2026

Fecha Sede Departamentos participantes 13 de agosto Chajarí Colón, Concordia, Federación y San Salvador 14 de agosto Feliciano Feliciano, Federal y La Paz 20 de agosto Villaguay Diamante, Paraná, Nogoyá, Victoria y Villaguay 21 de agosto Rosario del Tala Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Uruguay y Tala

Una instancia para compartir y mejorar los proyectos

Desde la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del CGE explicaron que la instancia regional no se limita a seleccionar proyectos. También constituye un espacio de intercambio, aprendizaje y acompañamiento pedagógico.

La evaluación tiene un carácter formativo. Los docentes que participan como evaluadores reciben previamente capacitación sobre los criterios e instrumentos que utilizarán durante las jornadas.

Una vez en las sedes, recorren los distintos proyectos y dialogan con estudiantes y docentes para conocer el proceso de investigación, las experiencias desarrolladas y los aprendizajes alcanzados.

A partir de ese intercambio, elaboran devoluciones destinadas a reconocer las fortalezas de cada propuesta y aportar sugerencias para su enriquecimiento.

Del trabajo escolar al encuentro presencial

La instancia regional incorpora una diferencia importante respecto de la primera etapa de la Feria.

Durante la instancia escolar, las devoluciones se realizaron de manera asincrónica y fueron enviadas por correo electrónico. En cambio, en esta nueva etapa, estudiantes y docentes tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos personalmente y dialogar con los evaluadores.

Desde el CGE consideran que estos encuentros permiten profundizar la reflexión sobre los procesos de investigación y aprendizaje, además de favorecer el intercambio de experiencias entre las distintas comunidades educativas.

Los proyectos que se destaquen llegarán a la instancia nacional

La Feria de Educación constituye así una instancia de socialización de los proyectos desarrollados en las escuelas entrerrianas y una oportunidad para poner en valor el trabajo de estudiantes y docentes.

Los proyectos que resulten destacados durante las cuatro jornadas regionales serán los que representarán a Entre Ríos en la instancia nacional de la Feria de Educación 2026.

El proceso permitirá, además, visibilizar experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología, el arte, la innovación y diferentes problemáticas abordadas desde las aulas de toda la provincia.