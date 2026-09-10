La escena cultural de Paraná tendrá un nuevo espacio de encuentro durante el fin de semana. Del 11 al 13 de septiembre, de 16 a 21, Sala Mayo, en Puerto Nuevo, será sede de una feria que reunirá propuestas vinculadas a las artes visuales y que, en esta edición, incorporará también a editoriales y librerías independientes.

La iniciativa busca ampliar el recorrido habitual de la feria y generar un punto de encuentro entre artistas, proyectos culturales, producción editorial y público.

Libros y proyectos editoriales en Sala Mayo

Además de las galerías, espacios culturales y proyectos grupales independientes que forman parte de la propuesta, esta edición suma la participación de proyectos vinculados con la producción editorial y artística local y regional.