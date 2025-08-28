Helen Motta, Gerente Gral. de Cabaña Avícola Feller, destacó que “estas instancias permiten fortalecer la sinergia entre proveedor y cliente, ya que ofrecen la oportunidad de aprender juntos, compartir desafíos y consolidar vínculos a partir de experiencias compartidas”.

Destacó, asimismo, el compromiso de la delegación que encabezó y la importancia de estas capacitaciones para estar a la vanguardia en un sector competitivo y que requiere actualización permanente.

El encuentro, II seminario Hy line White para América Latina, que convocó a más de 300 asistentes de diversos países, dejó aprendizajes técnicos de gran valor que resumimos en los comentarios de tres asistentes que cuentan con experiencia y trayectoria profesional.

Para el MV Eduardo Godano, fue una experiencia que combinó conceptos sanitarios, de manejo y de selección genética, con la posibilidad de estrechar lazos con colegas y productores de diferentes países. “Además de los contenidos, lo inolvidable fue poder compartir unos días de trabajo y camaradería con el equipo”, resaltó.

Oscar Scorenco, Ovobrand, también subrayó la calidad del seminario: “Las charlas fueron dinámicas y muy interesantes, lo que las hizo aún más enriquecedoras. La organización estuvo a la altura y, sobre todo, el contacto con gente del sector nos permitió conocer otras realidades. Es importante destacar el esfuerzo de Feller y de todo su equipo para hacerlo posible”.

Otro de los participantes, el MV Juan Cruz Wagner, resumió la vivencia con entusiasmo: “La experiencia es excelente, con jornadas de capacitación y actualización de conceptos que hacen crecer este negocio, junto al vínculo con el grupo de viaje y el resto de los participantes de Latinoamérica. Siempre muy agradecido de que me participen en estos eventos, y de traer ideas para llevar a la práctica del día a día”.

Con esta destacada asistencia, Cabaña Avícola Feller reafirma su liderazgo en la formación técnica y la construcción de relaciones sólidas, creando experiencias que combinan conocimiento, cercanía y proyección para el futuro de la avicultura.