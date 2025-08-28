Capacitación
Feller participó del Seminario Hy Line con una delegación de 30 asistentes
Cabaña Avícola Feller formó parte del Seminario Internacional Hy Line, realizado en Foz de Iguazú, con una delegación de 30 participantes entre productores, técnicos y profesionales. La iniciativa reflejó una vez más el compromiso de la empresa en facilitar espacios de capacitación e intercambio para sus clientes y profesionales propios y vinculados a la actividad.
Helen Motta, Gerente Gral. de Cabaña Avícola Feller, destacó que “estas instancias permiten fortalecer la sinergia entre proveedor y cliente, ya que ofrecen la oportunidad de aprender juntos, compartir desafíos y consolidar vínculos a partir de experiencias compartidas”.
Destacó, asimismo, el compromiso de la delegación que encabezó y la importancia de estas capacitaciones para estar a la vanguardia en un sector competitivo y que requiere actualización permanente.
El encuentro, II seminario Hy line White para América Latina, que convocó a más de 300 asistentes de diversos países, dejó aprendizajes técnicos de gran valor que resumimos en los comentarios de tres asistentes que cuentan con experiencia y trayectoria profesional.
Para el MV Eduardo Godano, fue una experiencia que combinó conceptos sanitarios, de manejo y de selección genética, con la posibilidad de estrechar lazos con colegas y productores de diferentes países. “Además de los contenidos, lo inolvidable fue poder compartir unos días de trabajo y camaradería con el equipo”, resaltó.
Oscar Scorenco, Ovobrand, también subrayó la calidad del seminario: “Las charlas fueron dinámicas y muy interesantes, lo que las hizo aún más enriquecedoras. La organización estuvo a la altura y, sobre todo, el contacto con gente del sector nos permitió conocer otras realidades. Es importante destacar el esfuerzo de Feller y de todo su equipo para hacerlo posible”.
Otro de los participantes, el MV Juan Cruz Wagner, resumió la vivencia con entusiasmo: “La experiencia es excelente, con jornadas de capacitación y actualización de conceptos que hacen crecer este negocio, junto al vínculo con el grupo de viaje y el resto de los participantes de Latinoamérica. Siempre muy agradecido de que me participen en estos eventos, y de traer ideas para llevar a la práctica del día a día”.
Con esta destacada asistencia, Cabaña Avícola Feller reafirma su liderazgo en la formación técnica y la construcción de relaciones sólidas, creando experiencias que combinan conocimiento, cercanía y proyección para el futuro de la avicultura.