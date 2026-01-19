El sábado 17 de enero quedó formalmente inaugurado en la ciudad de Federal el Museo y Paseo Audiovisual del Festival Nacional del Chamamé “Roberto Alonso Romani”, un nuevo espacio cultural que pone en valor la historia, la identidad y la proyección de uno de los encuentros chamameceros más importantes del país.

La ceremonia se desarrolló en el edificio de la antigua Estación del Ferrocarril, recientemente recuperado y puesto en valor, y contó con la presencia de autoridades municipales, integrantes de la Comisión del Festival del Chamamé, trabajadores que participaron de la restauración del lugar y numerosos vecinos que acompañaron el emotivo acontecimiento. Durante el acto hubo palabras alusivas, reconocimientos y el descubrimiento de placas conmemorativas.

La intendenta Alicia Oviedo destacó el trabajo realizado en los últimos meses para concretar el proyecto y agradeció especialmente a quienes aportaron su compromiso, capacidad y entusiasmo para convertir la vieja estación en un espacio cultural de referencia para Federal y la región.

Por su parte, Roberto Alonso Romani hizo hincapié en la trascendencia que alcanzó el Festival Nacional del Chamamé desde su primera edición, realizada en el Club Talleres en febrero de 1976, y expresó su gratitud a la intendenta y al equipo de colaboradores por el reconocimiento recibido con la imposición de su nombre al museo.

A su turno, Arturo Luna evocó momentos inolvidables ligados al festival y compartió anécdotas sobre los históricos conductores de esta convocatoria anual que reúne a multitudes de todo el país.

Tras el acto protocolar, los presentes recorrieron las cuatro salas del museo, que rinden homenaje a figuras fundamentales del chamamé y del festival: René Mazzucco, Jorge Heyde, Peloncha Altamirano y Arturo Luna, a través de material audiovisual, fotografías y objetos que reconstruyen la memoria del evento.

Certamen Pre Federal y una noche a puro chamamé

Luego de la inauguración, el público se trasladó a la Cancha Unión, donde se llevó a cabo el tradicional Certamen Pre Federal. Más de 5.000 personas disfrutaron de una noche colmada de música, danza y sapucay, en la que se eligieron representantes para la próxima edición del festival.

La velada permitió apreciar la calidad artística de Silvia Teijeira, Araceli Tano, la Embajada del Festival y otros destacados números musicales, que extendieron la fiesta hasta la madrugada, en un clima de celebración popular y profundo sentido identitario.