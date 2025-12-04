La ciudad de Federación anunció oficialmente la apertura de inscripciones para las jóvenes que deseen postularse a Reina Nacional del Lago 2026, en el marco de la 42º Fiesta Nacional del Lago, uno de los eventos turísticos y culturales más convocantes del verano entrerriano.

La elección se realizará el sábado 10 de enero, en el escenario mayor del Anfiteatro Juancho Garcilazo, durante una de las noches centrales de la tradicional celebración que cada año reúne a miles de visitantes de todo el país.

Una oportunidad para representar a la ciudad

Desde la organización destacaron que participar constituye una experiencia enriquecedora, donde las postulantes pueden representar a su comunidad, compartir vivencias, construir nuevas amistades y formar parte de una actividad emblemática para la región.

La invitación está dirigida a quienes deseen mostrar su personalidad, su compromiso con la ciudad y vivir un proceso que combina aprendizaje, cultura y encuentro.

“Animate a ser protagonista”, sostiene la convocatoria oficial, que alienta a las interesadas a dar el paso y disfrutar de esta instancia única dentro de la fiesta que cada verano ilumina las costas del lago.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el viernes 26 de diciembre de 2025.

Las interesadas pueden realizar consultas o enviar su postulación a través de los siguientes canales:

Con esta convocatoria, Federación comienza a palpitar una nueva edición de su fiesta más representativa, que año tras año continúa creciendo y fortaleciendo la identidad turística y cultural de la ciudad.