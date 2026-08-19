La histórica murga uruguaya Falta y Resto regresa a la capital entreriana para celebrar casi medio siglo de trayectoria en los escenarios rioplatenses. En una amena charla con Gonzalo Gadea Britos durante la emisión de Tanto de Todo —programa de rock que se emite de lunes a jueves de 19 a 20 hs por FM Boing 93.7 y Paralelo 32—, Raúl Castro “Tintabrava”, fundador y referente indiscutido de la murga, brindó detalles sobre "Murgotán", la renovada propuesta artística que desembarcará en el Teatro Municipal 3 de Febrero el próximo jueves 27 de agosto a las 21:00 hs.

Un abrazo con la historia y el público paranaense

Desde los primeros minutos de la entrevista, Castro expresó su profundo cariño por la ciudad de Paraná y por el emblemático teatro de la capital provincial:

"Queremos tanto a Paraná y nos trae tantos buenos recuerdos. Desde allí procede nuestro productor histórico, Alberto Felici, con quien trabajamos durante muchos años y que hizo un trabajo formidable para instalar a la Falta en la cultura argentina", recordó 'Tintabrava'. "Volver a ese teatro maravilloso, con su camarín del fondo con espejos viejos y hermosos, es mágico. La gente nos quiere mucho y esperamos revivir esas anécdotas increíbles este 27 de agosto", agregó con emoción.

"Murgotán": La fusión entre la murga y la música de cámara

El espectáculo "Murgotán" propone un recorrido por los 45 años de la agrupación, entrelazando el repertorio clásico con creaciones recientes y una sonoridad totalmente novedosa.

A la potencia del coro murguero —integrado por figuras emblemáticas de la historia del grupo como 'Zurdo' Bessio, 'Pitufo' Lombardo, 'Pinocho' Routin y Lucila Scariatto— y el despliegue escénico de trajes, pintura y la batería tradicional, se le suma el acompañamiento de un cuarteto típico de cámara compuesto por bandoneón, contrabajo, guitarra y piano.

"La murga y el tango son hermanos de un mismo barrio, del mismo barro del arrabal. Tienen nacimientos muy comunes", reflexiona Castro sobre este maridaje cultural. "Ambos géneros fueron ejecutados al principio solo por hombres y fueron evolucionando hasta que hoy la mujer ha tomado una participación fundamental. El sonido cambia, la estética cambia, y este aderezo de instrumentos le da al espectáculo una variedad de climas que la gente agradece muchísimo", explicó.

Tras un exitoso debut a sala llena en La Trastienda de Montevideo, la agrupación inició una gira nacional e internacional que ahora los vuelve a cruzar de orilla.

La fuerza de lo colectivo sobre el escenario

Durante la conversación, Raúl Castro reflexionó sobre el fenómeno de la murga uruguaya en Argentina, país al que cruzaron por primera vez en 1983, abriendo un camino que hoy se extiende por todo el continente.

"En Argentina hay más murgas estilo uruguayo que en el propio Uruguay. Eso nos da la garantía de que lo que soñamos no fue una utopía, sino una hermosa realidad", señaló, destacando además la enorme proliferación de colectivos femeninos y mixtos.

En un mundo marcado por el individualismo, 'Tintabrava' reafirmó la vigencia y necesidad del arte murguero como símbolo de unión comunitaria:

"Lo colectivo no se contrapone a lo individual; es una etapa superior del individualismo. Es lo individual puesto a trabajar en función del grupo. En la murga, no hay un grupo de artistas subidos a un pedestal: es parte del barrio que se pintó la cara y se disfrazó para cantar lo que siente", expresó el murguista.

Y concluyó sobre el rol del arte en la sociedad: "No hay nadie que se salve solo. El ser humano evoluciona desde la colaboración, no desde la confrontación violenta. La murga y el arte son herramientas fundamentales para construir el mundo que viene".