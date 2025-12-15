Se conoció hoy en Paraná la noticia del fallecimiento del Dr. Marciano Edgardo Martínez, “destacado referente del derecho entrerriano y figura de trascendental aporte a la vida institucional de nuestra provincia”. Así lo definición en su adhesión al duelo el Frente Entrerriano Federal, lamentando profundamente esta valiosa pérdida, que expresó de esta manera:

“El Dr. Martínez tuvo una labor fundamental en la Convención Constituyente de 2008, que llevó adelante la reforma de la Constitución de Entre Ríos, desempeñándose con responsabilidad, solvencia técnica y compromiso democrático como Vicepresidente 3° de dicho cuerpo. Su aporte jurídico y político fue clave en un proceso histórico que fortaleció el marco institucional de la provincia.

“Para el Dr. Jorge Pedro Busti, el Dr. Martínez fue siempre un hombre de consulta permanente, a quien le profesaba un profundo respeto intelectual y humano. Ambos pudieron trabajar codo a codo durante la Convención Constituyente, en un clima donde primó la convivencia dialéctica, el intercambio de ideas y la búsqueda constante de consensos, valores que el Dr. Martínez encarnó con convicción y coherencia.

“Asimismo, el Frente Entrerriano Federal destaca su aporte decisivo a la implementación del sistema de juicio por jurados en la provincia, una reforma por la que también bregó firmemente el Dr. Jorge Busti, al entenderla como una transformación sustancial del sistema democrático argentino, en tanto promueve la participación popular directa en uno de los poderes del Estado, fortaleciendo la transparencia y la legitimidad de la Justicia.

Desde el Frente Entrerriano Federal reconocemos su trayectoria, su vocación de servicio y su compromiso con el fortalecimiento institucional, y acompañamos con respeto y pesar a su familia, amigos y allegados en este doloroso momento.

Su legado jurídico, político y democrático permanecerá como parte indeleble de la historia constitucional de Entre Ríos”, concluye el FEF.