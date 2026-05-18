En la ciudad de Victoria en el Museo de la Ciudad Carlos A. Anadón se realizó la presentación del libro “Extranjera”, obra de la licenciada en Psicología Nancy Udrizard, en el marco de un Café Literario que reunió a vecinos, lectores y referentes culturales en una jornada marcada por la reflexión, las emociones y el intercambio de experiencias.

La actividad contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Victoria y se desarrolló en un clima íntimo y participativo, donde la literatura se convirtió en un puente para abordar temas vinculados al duelo, los vínculos humanos y la salud emocional.

Durante la presentación, la autora compartió detalles sobre el origen de la obra y el proceso personal que dio vida a sus textos. “Extranjera nació cuando el dolor no tenía nombre y cuando el desarraigo era apenas una sensación en el pecho”, expresó Udrizard al referirse a la génesis del libro.

Asimismo, explicó que la publicación recorre “tres rutas”: la del duelo, la de los vínculos y la de las emociones. A través de poesías, narraciones y textos íntimos, la autora intenta poner en palabras sentimientos y experiencias que muchas veces resultan difíciles de expresar, especialmente aquellas relacionadas con el amor, las despedidas y las marcas emocionales que dejan las relaciones humanas.

El encuentro se desarrolló bajo el formato de Café Literario, generando un espacio de cercanía entre la autora y el público presente. Los asistentes pudieron compartir lecturas, reflexiones y opiniones, en una propuesta cultural que promovió el diálogo y la escucha colectiva.

Desde la organización destacaron que este tipo de actividades buscan fortalecer los espacios culturales de la ciudad y fomentar la lectura como herramienta de encuentro y expresión personal. Además, remarcaron la importancia de abordar la salud mental desde distintos lenguajes artísticos y comunitarios.

La jornada dejó como resultado una experiencia de profundo intercambio humano, donde las palabras ocuparon un lugar central para reflexionar sobre las emociones, el desarraigo y las distintas formas de transitar los procesos personales.

Con esta presentación, el Museo de la Ciudad volvió a convertirse en escenario de actividades culturales abiertas a la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y el acceso a propuestas artísticas y literarias en Victoria.