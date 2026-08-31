Más de 30 instituciones de Victoria y la región participaron de una nueva edición de la Expo Carreras 2026, una iniciativa destinada a acercar a los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria las distintas alternativas disponibles para continuar sus estudios o capacitarse para el mundo laboral.

Organizada por la Dirección Departamental de Escuelas Victoria, la jornada volvió a funcionar como un punto de encuentro entre los jóvenes y las instituciones de educación superior y formación profesional.

La propuesta busca brindar información y herramientas concretas para una etapa marcada por decisiones sobre el futuro académico y laboral, reduciendo la incertidumbre que suele acompañar el final de la escuela secundaria.

Más de 30 stands con propuestas educativas

La edición 2026 contó con la presencia de más de 30 stands de instituciones de la localidad y de la región. Allí, los estudiantes pudieron conocer diferentes opciones de carreras, trayectos formativos y alternativas de capacitación laboral.

El crecimiento de la convocatoria consolidó a la Expo Carreras como un espacio de articulación entre la escuela secundaria, la educación superior y el ámbito laboral.

Además del contacto directo con representantes de las instituciones, los jóvenes tuvieron la posibilidad de realizar consultas y recibir asesoramiento personalizado sobre las alternativas disponibles.

Una puerta hacia nuevas oportunidades

Durante el acto de apertura, la directora departamental de Escuelas de Victoria, Silvia Garcilazo, destacó la importancia de mantener este tipo de iniciativas para los estudiantes de la ciudad.

La funcionaria definió a la Expo Carreras como “una puerta abierta hacia nuevas oportunidades, sueños y proyectos”, poniendo el foco en el acompañamiento a los jóvenes durante la transición entre la escuela secundaria y las próximas etapas de su formación.

Del acto inaugural participaron el vocal del Consejo General de Educación, Damián Schmidt; el senador provincial Víctor Sanzberro; la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, Paula Vicari; el coordinador de Direcciones Departamentales, Sebastián Benedetti; y la directora de Cultura Municipal, Fabiana Manassali, entre otras autoridades y representantes institucionales.

La apertura también tuvo un componente artístico con la presentación de la Práctica de Conjunto Vocal Instrumental de la Escuela de Música Justo José de Urquiza, perteneciente al Instituto de Formación Docente.

Orientación vocacional e inserción laboral

La Expo no se limitó a la presentación de carreras. La programación incorporó además conferencias vinculadas con la inserción laboral y el diagnóstico vocacional.

Las charlas estuvieron a cargo de profesionales y especialistas de la Delegación Victoria de la Secretaría de Trabajo, la Fundación Sembrando Victorias y el espacio terapéutico integral Upala.

De esta manera, la jornada abordó la elección de una carrera desde una perspectiva más amplia, incorporando no solo la oferta educativa sino también aspectos relacionados con el perfil vocacional y las posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Con más de 30 instituciones participantes, la Expo Carreras 2026 volvió a instalar en Victoria un espacio destinado a que los jóvenes puedan informarse, comparar alternativas y comenzar a proyectar sus próximos pasos una vez finalizada la escuela secundaria.