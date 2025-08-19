Este fin de semana largo, la ciudad de Gualeguaychú fue sede de la primera edición de Pueblos y Sabores, una feria gastronómica y productiva que busca posicionarse como una de las más importantes y federales de Entre Ríos. El evento, desarrollado en los galpones del puerto, reunió a más de 110 stands, de los cuales 30 fueron convocados y promovidos por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor del gobierno provincial.

La propuesta atrajo a más de 10.000 visitantes durante las tres jornadas y fue declarada de interés por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de Entre Ríos. Con una marcada impronta regional, la feria contó con la participación de expositores provenientes de distintos departamentos entrerrianos y de otras provincias, lo que le otorgó un carácter federal y diverso.

Una vidriera para los emprendedores

La funcionaria provincial Evelyn Viganoni destacó la importancia de este tipo de iniciativas:

“Estamos muy orgullosos de acompañar a Celina Donaq y a todo el equipo de SOWY Producciones en el desarrollo de este hermoso evento que generó un impacto muy destacable y marcó un precedente importantísimo para la región”, expresó.

La feria no solo reunió propuestas gastronómicas típicas de la provincia —como alfajores, quesos, miel y dulces regionales—, sino también emprendimientos de indumentaria, cosmética natural y diseño, lo que amplió la oferta para el público. Además, se dictaron capacitaciones para emprendedores y se llevaron adelante espectáculos y demostraciones en vivo que le dieron un marco festivo y cultural a la actividad.

Impacto económico y proyección regional

Para Viganoni, la experiencia dejó un balance altamente positivo:

“Pueblos y Sabores no fue solo una celebración de los sabores entrerrianos, sino también un espacio de exposición para emprendedores. Estos eventos son una oportunidad muy potente, no solo en términos de comercialización, sino también porque fortalecen la interrelación entre ellos —el networking— y ayudan a consolidar el ecosistema emprendedor”.

La funcionaria aseguró que el gobierno provincial continuará acompañando este tipo de propuestas: