Entre Ríos estará presente en la fase matemática de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología 2025, que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre en la ciudad de Posadas, Misiones.

La delegación entrerriana está integrada por estudiantes y docentes de cuatro instituciones educativas seleccionadas tras un proceso que incluyó instancias escolares, departamentales y regionales, con la participación de más de mil propuestas de toda la provincia.

Los proyectos elegidos abarcan distintos niveles y modalidades, y reflejan el compromiso de las comunidades educativas con la innovación y la construcción colectiva del conocimiento.

Los proyectos seleccionados

Los trabajos que representarán a Entre Ríos en la etapa nacional son:

“Una aventura con figuras” – Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 17 Huellitas (Victoria).

– Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 17 (Victoria). “¿A qué sabe la matemática?” – Escuela Primaria N° 94 Francisco Ramírez (Gualeguaychú).

– Escuela Primaria N° 94 (Gualeguaychú). “La naturaleza habla en números” – Escuela Primaria N° 2 Justo José de Urquiza (Federal).

– Escuela Primaria N° 2 (Federal). “Tocar, oír y pensar: estrategias para una matemática inclusiva” – Instituto Superior de Formación Docente Profesor Rogelio Leites (La Paz).

Además, la provincia participará en la propuesta de Desafío Educativo con una dupla docente-estudiante de la Escuela Primaria N° 2 Guillermo Brown. Esta iniciativa está destinada al segundo ciclo del nivel primario y aborda contenidos de geometría paralela.

Un espacio para la innovación educativa

Desde el Consejo General de Educación (CGE) se destacó el valor de estas instancias como espacios que promueven la creatividad, el pensamiento crítico y la inclusión educativa. “La Feria Nacional es una oportunidad para el intercambio de saberes y experiencias que fortalecen una educación transformadora”, señalaron.

La Feria se desarrolla en distintas fases temáticas a lo largo de octubre y noviembre, y convoca a equipos de todo el país. Cada edición se convierte en un escenario federal de encuentro, donde la curiosidad, la investigación y la experimentación se consolidan como pilares fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje.