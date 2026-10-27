Una delegación de 18 estudiantes entrerrianos de nivel secundario participará por primera vez en la Olimpiada Internacional de Matemática ATACALAR 2026, una competencia educativa que reúne a jóvenes de distintas regiones de Argentina y Chile.

Los representantes de la provincia provienen de los departamentos Gualeguaychú, La Paz, Villaguay, Paraná y otros puntos del territorio entrerriano. El grupo incluye alumnos de todos los años de la educación secundaria, desde primero hasta sexto.

El certamen se desarrolla en Córdoba y propone instancias de resolución de problemas matemáticos, intercambio académico y convivencia entre estudiantes de los territorios participantes.

Una competencia para desarrollar el pensamiento lógico

La Olimpiada ATACALAR convoca a estudiantes de la Región de Atacama, en Chile, y de las provincias argentinas de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

La propuesta busca estimular el interés por la matemática y fortalecer habilidades vinculadas con el razonamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas. También promueve el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias entre estudiantes y docentes de ambos países.

Durante las jornadas, los participantes tienen la posibilidad de poner a prueba sus conocimientos, compartir estrategias y afrontar desafíos junto a jóvenes de otros sistemas educativos.

Integración educativa entre Argentina y Chile

La Olimpiada Internacional de Matemática ATACALAR forma parte de las iniciativas de cooperación educativa vinculadas con el corredor bioceánico ATACALAR, que conecta territorios argentinos con la Región de Atacama, en Chile.

Entre sus principales objetivos se encuentran promover el aprendizaje de la matemática, generar espacios de intercambio cultural y fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas de la región.

La elección de Córdoba como sede de esta edición también fue destacada por el ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, quien valoró el trabajo que se desarrolla para fortalecer la enseñanza de las ciencias y la matemática.

“Que Córdoba haya sido elegida como sede de la Olimpiada Internacional de Matemática ATACALAR 2026 es un reconocimiento al trabajo sostenido que venimos realizando para fortalecer la enseñanza de las ciencias y la matemática en todos los niveles del sistema educativo”, manifestó.

El funcionario agregó que estos encuentros favorecen el pensamiento lógico, el trabajo colaborativo y el intercambio cultural, además de contribuir a la integración regional.

La primera participación de Entre Ríos

La presencia de los 18 estudiantes representa la primera participación de Entre Ríos en esta propuesta internacional.

La experiencia permitirá a los alumnos ampliar sus conocimientos, conocer otras realidades educativas y desarrollar capacidades que contribuyen a sus trayectorias escolares.

La delegación entrerriana se suma así a un espacio de competencia e intercambio que busca acercar a los jóvenes a la matemática desde la resolución de problemas y el aprendizaje compartido.