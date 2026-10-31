La delegación entrerriana tuvo una destacada participación en la Olimpíada Internacional de Matemática Atacalar, desarrollada en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba. En su primera intervención en el certamen, los estudiantes secundarios de la provincia consiguieron siete medallas: una de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Los jóvenes compitieron con representantes de Catamarca, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Perú. La delegación de Chile no pudo viajar debido a cuestiones climáticas.

Los estudiantes entrerrianos premiados

Los reconocimientos se distribuyeron en distintas categorías y niveles del certamen:

Categoría B, Nivel 1: Antonio Méndez Zapata obtuvo la medalla de oro y Carmen Villen consiguió la de bronce. Ambos pertenecen al Instituto D164 Miguel de Cervantes Saavedra.

Antonio Méndez Zapata obtuvo la medalla de oro y Carmen Villen consiguió la de bronce. Ambos pertenecen al Instituto D164 Miguel de Cervantes Saavedra. Categoría B, Nivel 3: Tomás Bartolis Trevesse alcanzó la medalla de plata y Benicio Roitberg obtuvo la de bronce. También son alumnos del Instituto D164 Miguel de Cervantes Saavedra.

Tomás Bartolis Trevesse alcanzó la medalla de plata y Benicio Roitberg obtuvo la de bronce. También son alumnos del Instituto D164 Miguel de Cervantes Saavedra. Categoría C, Nivel 2: Máximo Vivas, del Instituto D10 Nuestra Señora de la Merced, consiguió la medalla de plata.

Máximo Vivas, del Instituto D10 Nuestra Señora de la Merced, consiguió la medalla de plata. Categoría C, Nivel 3: Valentino Cigliutti Corbalán, del Instituto D9 Malvinas Seguí de Clavarino, obtuvo una medalla de bronce.

Valentino Cigliutti Corbalán, del Instituto D9 Malvinas Seguí de Clavarino, obtuvo una medalla de bronce. Categoría Grupal, Nivel C3: el mismo instituto consiguió otra distinción de bronce, con la participación de Lucas Mazaeda.

De esta manera, Entre Ríos cerró su primera participación con siete reconocimientos, tanto en las instancias individuales como grupales.

Una delegación con acompañamiento educativo

La comitiva estuvo integrada por 17 estudiantes secundarios y contó con el acompañamiento de cuatro evaluadoras provinciales, seis docentes y dos coordinadoras de la delegación.

El equipo técnico y pedagógico asistió a los alumnos durante las distintas jornadas de competencia en Córdoba.

Tras la entrega de premios, Erika Aab, integrante de la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa, dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE), y una de las coordinadoras del grupo, destacó los resultados obtenidos y el valor de la experiencia.

«Estamos muy contentos. La cantidad de medallas que trajimos supera todo lo que nos imaginamos, pero lo más importante es que los chicos están felices por haber vivido esta experiencia», expresó.

Aab también señaló que, para algunos estudiantes, el viaje representó una oportunidad especial, ya que nunca habían salido de su zona de residencia.

«Hubo vivencias hermosas y esto demuestra el valor que brindan estas políticas de Estado, que permiten que los chicos viajen, participen y vean el mundo de otra manera», agregó.

La participación en la Olimpíada Atacalar significó así una primera experiencia internacional para la delegación entrerriana, que combinó el desafío académico con el intercambio entre estudiantes de distintas regiones.