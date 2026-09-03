La jornada final reunió a alrededor de 300 personas, y contó con la presencia del ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y del presidente de AFIDEER, Héctor Motta, además de autoridades universitarias, empresarios, emprendedores, docentes, estudiantes, sponsors y referentes del ecosistema de innovación provincial.

Motta: “Entre Ríos necesita mucho más emprendedorismo”

Héctor Motta definió el cierre del Desafío como la concreción de “un sueño más de nuestra provincia” y destacó que el resultado fue producto de meses de trabajo conjunto entre universidades, empresas, instituciones y estudiantes. “Logramos hacer un evento que influya realmente en la economía y la vida social de la provincia. Entre Ríos necesita mucho más de emprendedorismo”, señaló Motta. El empresario destacó el camino que AFIDEER viene construyendo junto con las universidades, centrado en los saberes, la innovación y el desarrollo de capacidades emprendedoras.

Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, felicitó tanto a los equipos premiados como a todos los estudiantes que atravesaron el proceso y definió al Desafío como “un soplo de esperanza”. “Emprendimiento e innovación son dos palabras que deben ir de la mano”, afirmó, y destacó la importancia de articular educación y trabajo. “Lo que hace AFIDEER es lo que necesitamos para darle energía a esto que pide pista”, sostuvo el ministro.

Los ganadores del Desafío de Innovación 2026

· 1er Premio: Ovo4D (María Emilia Vergara, Bárbara Sara y Facundo Main de UNER; Manuel Zandomeni de UTN; y Anabella Natalí Rotela de UCA). El equipo trabajó sobre un desafío planteado por Tecnovo relacionado con la optimización sostenible del tratamiento de efluentes en la industria de ovoproductos. Como solución desarrolló un sistema basado en un gemelo digital e inteligencia artificial, capaz de utilizar datos para contribuir a la toma de decisiones sobre el tratamiento. El premio es el viaje y estadía para una persona del equipo al Congreso AFIDE Panamá 2026, apoyo económico de 500 USD para el equipo, mentorías avanzadas (20 hs.), acceso a un puesto de coworking durante un año en MiradorTEC, y acceso a actividades de pre iniciación por seis meses para desarrollar la idea.

· 2do Premio: Ixodes (Abril Verónica Valle Bustamante, Laura Soledad Chaves, María Fiorella Righelato y Pedro Santiago Albarracin de UNER). A partir del desafío de Veterinaria Hernández sobre el manejo eficiente de garrapatas basado en evidencia, desarrollaron Tick-Check, un kit portátil de test rápido de campo diseñado para detectar resistencia a garrapaticidas. El premio es el viaje y estadía para una persona del equipo al Congreso AFIDE Panamá 2026, apoyo económico de 300 USD para el equipo, acceso a un puesto de coworking durante un año en MiradorTEC, y acceso a actividades de pre iniciación por seis meses para desarrollar la idea.

· Los 5 Mosqueteros (Damián Rodríguez, Agustín Iván Céspedes Paredes, Facundo Schneider Nahuel de UNER; Tiago Meglio y Simón Garay de UCA). El equipo respondió al desafío presentado por Laboratorio Litoral 3D, vinculado a la escalabilidad de soluciones accesibles para personas con discapacidad. Su propuesta, Manual3D, plantea una solución innovadora vinculada a la impresión 3D. El premio es el viaje y estadía para una persona del equipo al Congreso AFIDE Panamá 2026, acceso a un puesto de coworking durante un año en MiradorTEC, apoyo económico de 200 USD para el equipo, y acceso a actividades de pre iniciación por seis meses para desarrollar la idea.

Además, fueron distinguidos con menciones especiales: Vector, Nexo Vital y NutriLoop. También participaron de la instancia final Nexa, Mateología Aplicada, Innovar Modelos y Pentacore.

Participaron además de la jornada el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná, Alejandro Carrere; el rector de la Universidad Adventista del Plata (UAP), Horacio Rizzo; la decana de la Universidad Católica Argentina (UCA) Sede Paraná, Paula Nesa; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de UNER, Nicolás Brunner; el decano de la Facultad de Ingeniería, Andrés Naudi; la vicerrectora de la Uader, Daniela Dans; el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Uader, Juan Pablo Filipuzzi; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, Aníbal Sattler; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UAP, Gisela Müller; el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alcides Balla; el director de MiradorTEC, Carlos Pallotti; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNER, Gabriel Gentiletti; el secretario Académico de UAP, Nicolás Quaranta; la coordinadora General de AFIDEER, Evelyn Molina; el secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN Regional Paraná, Eduardo Zamboni; el secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN Regional Paraná, Eduardo Zamboni; el secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Diego Álvarez Daneri; la coordinadora de Proyectos de Extensión de UCA Paraná, Marisel Chemez; el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader, Juan Pablo Martínez; la secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de UNER, Alejandra Morales; el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Banco Entre Ríos, Juan Gieco; y demás autoridades y representantes de sponsors y empresas vinculadas con el Desafío de Innovación 2026.

AFIDEER agradeció especialmente a los patrocinadores Tecnovo, La Agrícola Regional (LAR), Leiva Hnos., Dimarbo, COOPAR, Grupo Motta, Banco Entre Ríos y MiradorTEC; y el apoyo del Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Paraná y Enersa.

Un jurado especializado

Los pitchs fueron evaluados por un jurado integrado por especialistas externos y referentes del mundo empresarial, académico, tecnológico y emprendedor: Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting; Maia Dordevic, fundadora de Innomy Consult; Darío Spector, presidente del Polo Tecnológico de Paraná y socio gerente de ETSOL; Victoria Nagel, cofundadora de Infira y secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Esperanza; Andrés Germán Pérez Ruffa, subsecretario Académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; Brenda Rojas, mentora de negocios y directora de UNL Potencia; y Lucas Grandi, socio fundador de Grandi Asociados–Ertic S.R.L.

Más de 200 estudiantes detrás de la final

La jornada en el Centro Provincial de Convenciones fue el punto culminante de un proceso que comenzó meses atrás con la participación de más de 200 estudiantes de las cinco universidades que integran AFIDEER: UNER, Uader, UTN Regional Paraná, UAP y UCA Paraná.

A lo largo del Desafío, los jóvenes participaron de talleres, mentorías y diferentes instancias de formación y acompañamiento para desarrollar soluciones a 13 desafíos reales planteados por empresas, organizaciones e instituciones.